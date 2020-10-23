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波洛西：新紓困案快達協議 不保證選前通過

編譯陳韻涵／綜合22日電
波洛西。(路透)
波洛西。(路透)

國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日未保證在11月3日大選投票前，將新一波紓困法案提交眾院表決，並表示就算川普政府同意法案，也「需要時間」將雙方意見寫成法案。

波洛西在每周記者會上表示，相信她與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)快要達成協議，他們還未就兩大關鍵達成共識。 

白宮反對民主黨推動的5000億元的州與地方政府經濟刺激方案，而民主黨則擋下共和黨在疫情未歇情況下讓學校、醫院和企業重啟責任保險的訴求。

波洛西說，就算兩黨達成協議，也不保證會在選前通過。

「這不僅是我們在一個空間內同意一個問題。」波洛西說，指撰寫任何法案的程序，還要讓國會預算處(CBO)檢查並決定，「需要時間。」

她持續樂觀表示，會達成協議並簽署成為法案；她輕忽共和黨參議員警告可能沒有協議，或缺乏最少13張共和黨選票支持民主黨好讓法案通關的說法。

「我相信雙方都想達成協議。」波洛西說：「但我無法為參院的混亂作回應。」

川普總統敦促兩黨談大手筆的紓困法案，21日將無法達成協議的情況歸咎民主黨阻撓。

「看不出波洛西與哀號的(參院少數黨領袖)舒默(Chuck Schumer)願意做對美國勞工或美國本身做對的事，即紓困法案。」川普推文寫道：「他們主要的考量是紓困貧困且犯罪率高的民主黨城市和州。」

波洛西22日說，民主黨將部分內容送回給政府，她預期委員「將化解歧見，但還沒，我們等」。

但部分議員表示，仍不清楚波洛西和米努勤同意了什麼，相關內容才是委員會討論的關鍵。

參院撥款委員會主席薛爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)22日說，「很會講，沒有行動」。

民主黨 紓困 參院

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