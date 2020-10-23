全美唯一！抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠肺炎 FDA批准

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日批准使用吉利德科學公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)，這是美國首度通過用以治療新冠肺炎的審核藥物。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)24日批准使用抗病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir)治療新冠肺炎 ，使得這種藥物成為美國自疫情爆發以來，唯一通過用於治療新冠肺炎的藥物。

研發瑞德西韋的藥廠吉利德科學(Gilead Sciences)將該藥物命名為Veklury販售；國家衛生研究院(NIH)先前的研究顯示，瑞德西韋能有效縮短新冠肺炎患者恢復期最多五天的時間。

FDA在今年春天批准瑞德西韋的緊急授權使用，川普總統在本月初確診時也曾使用該藥物療。

當局限定瑞德西韋的使用對象為12歲以上且體重超過88磅(40公斤)、因新冠肺炎住院的患者；至於12歲以下的病人可根據FDA先前批准的緊急使用授權，由院方視情況決定。

瑞德西韋在全球約50個國家都已通過短暫的使用授權，吉利德醫療長帕西(Merdad Parsey)更表示：「我們已擁有足夠的資訊，幫助我們研發更多對抗新冠病毒的武器。」

該公司以五天的療程為一個單位，對國內有政府保險 及其他已開發國家的使用者收費2340元，其他國內擁有私人保險的使用者則收費3120元，但民眾實際負擔的金額仍取決於保險內容、收入和其他因素。

作為抗病毒藥物，瑞德西韋能抑制並減緩病毒自行複製，用藥前患者必須先檢查腎臟和肝臟是否健康以避免副作用；此外，該藥物的使用標籤也註明，不可與抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)一起使用，否則會影響藥效。

雖然世界衛生組織(WHO)日前曾發表大篇幅的研究，指稱瑞德西韋對於治療新冠肺炎的住院患者無效，但該研究並未納入使用安慰劑志願者的對照組；而且除了NIH的研究報告，業界還有兩項針對瑞德西韋的研究，結果都顯示瑞德西韋有助於新冠肺炎的治療。