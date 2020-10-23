我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

全美唯一！抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠肺炎 FDA批准

編譯林梅婕／綜合22日電
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日批准使用吉利德科學公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)，這是美國首度通過用以治療新冠肺炎的審核藥物。(路透)
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日批准使用吉利德科學公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)，這是美國首度通過用以治療新冠肺炎的審核藥物。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)24日批准使用抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)治療新冠肺炎，使得這種藥物成為美國自疫情爆發以來，唯一通過用於治療新冠肺炎的藥物。

研發瑞德西韋的藥廠吉利德科學(Gilead Sciences)將該藥物命名為Veklury販售；國家衛生研究院(NIH)先前的研究顯示，瑞德西韋能有效縮短新冠肺炎患者恢復期最多五天的時間。

FDA在今年春天批准瑞德西韋的緊急授權使用，川普總統在本月初確診時也曾使用該藥物療。

當局限定瑞德西韋的使用對象為12歲以上且體重超過88磅(40公斤)、因新冠肺炎住院的患者；至於12歲以下的病人可根據FDA先前批准的緊急使用授權，由院方視情況決定。

瑞德西韋在全球約50個國家都已通過短暫的使用授權，吉利德醫療長帕西(Merdad Parsey)更表示：「我們已擁有足夠的資訊，幫助我們研發更多對抗新冠病毒的武器。」

該公司以五天的療程為一個單位，對國內有政府保險及其他已開發國家的使用者收費2340元，其他國內擁有私人保險的使用者則收費3120元，但民眾實際負擔的金額仍取決於保險內容、收入和其他因素。

作為抗病毒藥物，瑞德西韋能抑制並減緩病毒自行複製，用藥前患者必須先檢查腎臟和肝臟是否健康以避免副作用；此外，該藥物的使用標籤也註明，不可與抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)一起使用，否則會影響藥效。

雖然世界衛生組織(WHO)日前曾發表大篇幅的研究，指稱瑞德西韋對於治療新冠肺炎的住院患者無效，但該研究並未納入使用安慰劑志願者的對照組；而且除了NIH的研究報告，業界還有兩項針對瑞德西韋的研究，結果都顯示瑞德西韋有助於新冠肺炎的治療。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日批准使用吉利德科學公司研發的抗病毒藥物瑞德西...
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日批准使用吉利德科學公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)，這是美國首度通過用以治療新冠肺炎的審核藥物。(路透)

瑞德西韋 新冠肺炎 保險

上一則

FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效

下一則

VOTE！ 鼓勵投票 TIME首改封面名稱

延伸閱讀

新冠肺炎疫情重創日本就業 卻意外救了便利商店

新冠肺炎疫情重創日本就業 卻意外救了便利商店
英國藥廠新冠疫苗試驗 1巴西志願者死亡

英國藥廠新冠疫苗試驗 1巴西志願者死亡
全球第一！英國徵求志願者 刻意感染新冠病毒

全球第一！英國徵求志願者 刻意感染新冠病毒
別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

2020-10-23 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局