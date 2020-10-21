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批川普逾2萬個「虛假陳述」 今日美國報首度表態挺白登

記者胡玉立／綜合報導
「今日美國報」20日宣布為白登背書，批評川普總統處理疫情失當，這是該報1982年創報以來，首度表態支持總統候選人；圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平台講話。(美聯社)
「今日美國報」20日宣布為白登背書，批評川普總統處理疫情失當，這是該報1982年創報以來，首度表態支持總統候選人；圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平台講話。(美聯社)

「今日美國報」（USA Today）20日宣布為民主黨總統候選人白登背書；這是該報紙1982年創報以來，首度表態支持總統候選人；該報向仍未決定投票意向的選民喊話，指川普不但對疫情處理不善，還做出逾2萬個「虛假陳述」。

「這不是我們輕率或急切之舉。」今日美國報表示，該報在2016年曾敦促讀者不要把票投給川普，但當時並未表態支持民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓。

「今日美國報」編輯委員會20日寫道，四年前，他們認為川普「不適合當總統，因為他缺乏美國總統需要的氣質、知識、穩定和誠實。」至於當年沒有支持柯林頓，是因為她正「造成兩極分化」。

但該報指出：「今年，編輯委員會一致支持白登當選，他為動搖的國家，提供一個沈靜和有能力的避風港。」

今日美國報向少數仍未決定的選民喊話，「由於疾病、經濟苦難、種族歧視及氣候變化引發的自然災害，美國正處於危險中。」

該報寫道：「不管是飛行員還是總統，工作中最重要的部分是危機管理。但在遭遇緊急狀況：新冠病毒這一世紀以來最大公共健康威脅時，川普沒有將飛機安全降落在哈德遜河上。」

2009年前美國航空英雄機長沙林博格(Chesley Sullenberger)，在班機起飛不久遭鳥擊失去動力後，決定緊急降落在哈德遜河上，全機人員因此安然無恙。

今日美國報表示：「近40年來，編輯委員會一直代表某些核心價值觀：真理、負責、文明的公眾論述、反對種族主義、針對國家問題找出共同解決方案，堅定支持憲法第一修正案權利。這些都不是黨派問題，至少不該是黨派問題。」

然而，「 川普踐踏所有這些原則，發表超過2萬則虛假或誤導性陳述，對自己的行為不負責任，對批評者濫加抨擊，暗渡種族恐懼，治理美國更像是紅州領袖而非國家領導人，而且無情攻擊新聞自由。」

今日美國報指出，「白登近半世紀政治生涯的一切，都顯示他在尊重這些價值觀方面會做得更好。白登也無疑更有能力應對這場疫情危機。」

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