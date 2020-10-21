中共滲透台灣軍情局 從「打入」變「拉出」

台灣調查局偵辦共諜案，20日晚間帶岳姓前少將(中)進北檢複訊。(記者許正宏／攝影)

台灣 前軍情局少將岳志忠被中國 大陸吸收，涉嫌回台發展間諜組織，鎖定軍情局現役人員滲透，藉此替中共 掌握台灣方如何物色、吸收、連絡、運用的手法，作為中共發掘反情報工作的依據，被檢調認為有違反情報工作法、發展組織等罪。

據了解，岳志忠曾擔任軍情局香港站主任，對香港複雜的情報生態相當熟悉，中共認為若能策反岳志忠，即可掌握台方指示台諜蒐情的重點，透過張超然、周天慈牽線，於2016至2018年間，多次找岳志忠前往中國會面。

調查局指出，軍情局負責敵後工作，早年是中共國安單位最想打入摸底的情報機構，以往採「打入」模式滲透，台方曾破獲中共潛伏於軍情局的三名間諜，這三人都是香港僑生，其中李志豪與殷偉俊是中共先吸收訓練，再打入台方，長期潛伏於軍情局，是中共打入台方最成功案例。

近年台國防部電訊發展室取代軍情局，成為情蒐中國和預警情報的重鎮，中共對軍情局的滲透也從「打入」轉成「拉出」，希望透過退役軍官在台發展組織，掌握敵後人員名單與布建方式。

2003年台灣的總統大選期間，競選連任的陳水扁宣布中共以496枚飛彈對準台灣，引起輿論質疑是否危及中國情報人員，不到一個月，國台辦也宣布台灣居民傅宏章、林介山、宋孝廉、王長勇、張耿桓、張豫人等六人蒐集軍事情報，還安排他們上電視訪問，批評台灣政府無情。

當時軍情局也隨後宣布破獲少校行政官白金養共諜案，知情人士指出，當時情治單位宣稱，31期結訓的白金養，是到泰國旅遊後，返局測謊未通過，被查出涉及間諜案；還有消息稱，白是沈迷女色才鋌而走險；但真實情況是，白金養是台方派入敵後人員，後來被中共逮捕吸收運用，是中共成功策反的反布建案，足見中共對軍情局的重視。