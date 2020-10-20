華盛頓郵報：國會撥款90億病毒檢測經費 白宮遲未動用

沒有傳染病學專業的亞特拉斯(中立者)加入白宮防疫小組，成為新成員後，白宮防疫決策大亂。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，自從沒有傳染疾病學專業背景的阿特拉斯(Scott Atlas)加入白宮 抗疫小組之後，不但小組當中公共衛生專家的建議遭到嚴重忽略，白宮主導的防疫 行動更陷入一團混亂。抗疫小組要員提議國會已撥款但行政部門遲未動用的90億病毒檢測經費應投入防疫工作，為疫情在冬季可能大幅升溫預做準備，卻遭阿特拉斯反對。

報導指出，神經系放射學家(Neuroradiology)出身的阿特拉斯，由於在福斯新聞網(Fox News)受訪內容獲得川普 總統青睞，被延攬進入抗疫小組。但自從阿特拉斯加入後，從今年夏末開始，防疫行動便越來越雜亂無章，滯礙難行。

華郵指出，阿特拉斯在白宮深受榮寵，從最近一次白宮會議可見一斑。一名政府高層官員表示，川普離開橢圓形辦公室後， 阿特拉斯大搖大擺走到歷年來屬於總統專用辦公桌的堅毅桌(Resolute Desk)後坐下，替代川普繼續主持抗疫小組會議，讓在場人士詫異不已。

不過，阿特拉斯則對華郵說，這個傳聞「消息錯誤，而且可笑」。

阿特拉斯18日在推特發文寫道指稱戴口罩對防疫無助的推文後，帳號遭到推特以散布不實或有害訊息為由而封鎖。他在推文寫道：「口罩有用嗎？沒有。」加入白宮抗疫小組之後，阿特拉斯與川普口徑一致，極力反對居家閉疫，主張應讓大批民眾感染病毒以達到「群體免疫」(herd immunity)目標。

消息人士透露，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)及2014年以來擔任全球愛滋病防治計畫美國協調人的柏克斯(Deborah Birx)均主張，應該使用國會已撥款、但迄今並未動用的90億病毒檢測經費，讓一般民眾可以透過快篩，此提議卻多次被阿特拉斯駁回。

阿特拉斯聲稱，年輕人、健康良好的民眾完全不需要接受病毒檢測，預算資源應該集中在養老院、健康狀況較為脆弱的特定地點即可，包括監獄、肉品處理廠等。

三名資深官員指出，對於公衛專家的疫情整理分析及防疫建議，阿特拉斯經常挑剔、質疑，還引述俗稱「垃圾科學」的不實訊息做為反駁根據。