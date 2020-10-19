川普喊「把她關起來」 密州長批煽動國內恐怖主義

險遭極右民兵綁架的密西根州州長惠特默18日指控川普總統競選語言煽風點火，助長國內恐怖主義。(美聯社)

川普 總統試圖把民主黨競選對手白登 與極左派歸為一類，他17日在密西根州馬斯基貢市(Muskegon)造勢時，告訴支持者「監督這些選票」，把他們通通抓起來；密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)18日回應說，川普煽動國內恐怖主義。

惠特默日前要求密州衛生廳頒布新的防疫規定，要求人們戴口罩並限制業者可接待的人數。但川普力促惠特默放寬更多新冠肺炎防疫限制，他告訴雀躍的支持者說：「你們必須讓你們的州長開放她的州，重啟學校。」

川粉高呼：「把她關起來、把她關起來、把她關起來」回應川普。

惠特默18日說，川普這是在煽動國內恐怖主義。

「把她關起來」是川普2016年競選時對抗民主黨總統候選人喜萊莉 ‧柯林頓的著名口號，川普主張應把捲入「電郵門事件」的柯林頓關起來。

他16日晚間在喬治亞州造勢時故技重施，告訴支持者，白登應該在他的兒子杭特的烏克蘭風波曝光後，「抓起來關」。

川普說：「把他關起來，應該把他們都關起來。」

關人的口號在川普造勢活動中的既視感十足，他18天前也在一場活動中說：「把白登父子關起來、把喜萊莉抓起來，把他們都關起來！ 」、「白登一家都貪腐，是個腐敗的家庭；他們是一群壞人。」

川普兒媳勞拉‧川普則澄清，川普只是「好玩」，不是真的要對政敵不利。

不過「洛杉磯時報」分析，雖然川普仍照著2016年大選的劇本走，但今年已難激起選民熱情。洛時指出，川普陣營似乎亂了陣腳，且因銀彈用罄而撤掉許多關鍵州的電視廣告。

川普擅長抨擊對手，藉此轉移焦點而不讓選民一直檢視他抗疫不力造成的人口損失與經濟萎縮。他批評民調是假的、諷刺白登不敢辦大活動，並強調他的政績和貿易成果，但收效不大。

川普也有感，日前推文抱怨，他最喜歡的福斯電視台播太多攻擊他的廣告。

儘管人們關切他染疫後的健康和大型集會的風險，川普仍迅速復出造勢；川普陣營競選經理史特平說：「他是我們最好的資產，也是這場選戰中的興奮劑。」