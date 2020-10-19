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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

救選情 川普拉攏佛州拉美裔

編譯徐薏茹／綜合18日電
●川普總統連任選情民調黯淡，連帶影響共和黨國會選情。連德州重量總聯邦參議員孔寧 的連任，都要與川普保持距離，以免被連累。(美聯社)
●川普總統連任選情民調黯淡，連帶影響共和黨國會選情。連德州重量總聯邦參議員孔寧 的連任，都要與川普保持距離，以免被連累。(美聯社)

川普在關鍵搖擺州的民調落後對手白登，他亟需佛羅里達州的選舉人票，為了挽救選情，川普正積極討好拉攏拉美裔選民，尤其是古巴裔美國人，以及來自左派政權國家如委內瑞拉、尼加拉瓜的選民。

川普陣營試圖將對手白登與拉美左派強人扯上關連，他的競選廣告以Castrochavismo一詞描述白登，意思是古巴極權共產主義及委內瑞拉竊盜政治社會主義的綜合體，白登陣營則反擊此競選廣告意圖操縱選民。

川普政府對古巴及委內瑞拉實施越發嚴厲的制裁，獲得拉美裔選民青睞，批評人士則稱川普的政策焦點是為了尋求連任。

根據民調，白登在佛羅里達州的拉美裔選民中以52%對36%領先川普，拉美裔選民占佛羅里達登記選民近五分之一；白登陣營的重點是古巴裔選民，古巴裔在該州240萬拉美裔選民中占了約三成。

川普2016年時大肆拉攏古巴裔選民，得到強力支持，他上個月在邁阿密戴德郡的古巴裔選民中有68%的支持率，10月則掉到61%；白登希望拉攏在奧蘭多的波多黎各選民來彌補差距。

2016大選，川普獲得2506旅的支持，2506旅是1961年豬玀灣事件任務中的老兵，他們在古巴流亡社區中受許多人尊敬，川普今年也獲得他們支持；此外，人數漸增的委內瑞拉社群也是川普積極拉攏的對象，他努力與委內瑞拉裔選民打好關係。

佛羅里達州25萬哥倫比亞裔選民也是白登與川普拉攏支持的重點，過去哥倫比亞裔多支持民主黨，川普提到曾為左翼游擊隊員的前波哥大市長彼得羅(Gustavo Petro)，曾經表示可以的話會投給白登，川普在推特上說白登受到社會主義者的支持，批評他軟弱而且會背叛哥倫比亞選民，白登則反駁川普的說法，強調他與哥倫比亞關係緊密。

川普 白登 古巴

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