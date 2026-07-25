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美貿易夥伴怒斥關稅「毫無道理」 中國：反對任何形式單邊關稅

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府23日對全球60國及經濟體祭出10%到12.5%新的301關稅，引來各國...
川普政府23日對全球60國及經濟體祭出10%到12.5%新的301關稅，引來各國紛紛抗議。(路透)

川普總統23日晚間宣布對60個經濟體加徵10%至12.5%關稅，並指這些國家未能充分執行禁止強迫勞動製品的禁令。這項新關稅立即引來美國貿易夥伴的憤慨不滿與反彈。日、韓、紐、澳等國及歐盟24日或指責此舉「毫無道理」或表達「遺憾」及抗議；中國則表示「反對任何形式的單邊關稅」。

川普政府新關稅在24日凌晨零時01分正式生效，正是川普在最高法院遭遇到敗訴後實施的臨時關稅截止期限。

美國對中國新徵12.5%關稅，中國外交部發言人林劍表示，中國「反對任何形式的單邊關稅」，「關稅戰和貿易戰不符合任一方利益」。

日本也被美國新徵12.5%關稅；日本抗議指出，川普政府曾向東京保證不會在先前達成的10%進口關稅協議基礎上，加徵其他關稅。內閣官房長官木原稔(Minoru Kihara)表示，「據我們了解，雙方仍致力履行該承諾」，「日本產業和貿易符合國際規則，美國卻以日本未禁止進口強迫勞動產品為由徵收關稅，令人遺憾。」

紐西蘭總理盧克森(Christopher Luxon)表示，美國對紐西蘭徵收12.5%關稅「令人極為失望」，毫無道理，也損害了雙邊貿易。澳洲貿易部長法瑞爾(Don Farrell)表示，美國提高關稅「完全沒道理」，澳洲將繼續遊說美國貿易代表要求「取消對澳洲商品的所有關稅」。

歐盟外交政策負責人卡拉斯(Kaja Kallas)向亞洲新聞台(Channel News Asia)強調，歐盟的勞動法讓員工享有極佳勞動條件，「美國的立場站不得住腳」。

美聯社報導，美國貿易代表辦公室花了四個月調查關稅依據，以確保其符合1974年美國貿易法第301條法律要求；但相關調查並未提供任何實質證據來支持有關強迫勞動的指控。

亞洲協會政策研究所資深副總裁卡特勒(Wendy Cutler)表示，「第三次加徵關稅是否奏效，以及這項措施能否經得住法律挑戰，時間會給出答案。」但卡特勒也指出，與先前關稅相比，這些關稅不太可能被美國法院推翻；今秋美國還可能會以貿易夥伴存在所謂結構性產能過剩為由，推出更多關稅。

新關稅措施立即遭到法律和政治層面的抵制。自由意志主義倡議組織「自由正義中心」（Liberty Justice Center）已向美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)提起訴訟。該組織曾成功挑戰川普先前的關稅政策。

紐約州民主黨參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)則表示，最終為關稅埋單的將是美國人民。

精華 FAQ

  • 川普宣布對60個經濟體加徵10%至12.5%關稅，並稱部分國家未充分執行禁止強迫勞動製品的禁令，其中中國、日本等多國都被納入這波措施。

  • 中國、日本、紐西蘭、澳洲與歐盟都認為美方立場站不住腳，批評關稅毫無道理或令人遺憾，並指出美國未提出足以證明強迫勞動指控的實質證據。

  • 新關稅已遭自由正義中心提告至美國國際貿易法院，部分美國政治人物也批評最終成本將由美國消費者承擔；外界同時關注其是否能通過法律檢驗。

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