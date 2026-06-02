我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州州長初選 哈蘭德有望成為首位美洲原民女州長

南加州按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻

301關稅要來了 美商務部建議加徵10%關稅 包含台灣

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

美國政府在調查各國強迫勞動行為後，提出將對台灣在內十餘個主要貿易夥伴的進口貨品加徵至少 10% 關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿說，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的12.5%稅率。

川普援引1974年《貿易法》301條款發動調查，藉此重建關稅措施。上述建議加徵的關稅即為調查的結論。這些關稅不會立即生效，須先徵詢公眾意見和審核期。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動的貨品進口問題，這令人無法接受。這種情況讓美國勞工被迫在全球不公平的競爭環境下競爭。我們將不再容忍這種不平等的差異。」

這是川普推動恢復他執政第一年對各國分別課徵、後遭裁定違憲的關稅的重大一步。此舉將考驗貿易夥伴的承受度，這些夥伴迄今大多選擇和美國談判，尋求降低進口關稅並確保進入市場。

根據公告，書面意見徵詢截止日期為7月6日，301條款小組將於7月7日起召開公聽會。

川普貿易政策 2 月遭挫，最高法院駁回了他動用緊急權力所加徵的關稅。這次針對強迫勞動行為的 301 調查，最初鎖定的經濟體約有 60 個。

301條款的關稅在法律上比川普考慮過的其他權力更站得住腳、也更具彈性，但也更耗時。作為權宜之計，川普另依據貿易法第122條實施了10%的全球關稅，但這些進口稅將於7月到期。葛里爾表示，目標是在現行措施到期前，完成一系列貿易調查，讓川普能迅速推出新的關稅。

關稅 印度 歐盟

上一則

Fed主席華許預告「新氣象」起用保守派外部顧問催動體制改革

延伸閱讀

川普政府改用301條款 將對巴西課徵25%關稅

川普政府改用301條款 將對巴西課徵25%關稅
川普10%全球關稅不退場？美貿易代表：7月到期後可能重新起徵

川普10%全球關稅不退場？美貿易代表：7月到期後可能重新起徵
美國認定巴西涉不公平貿易 擬祭25%懲罰關稅

美國認定巴西涉不公平貿易 擬祭25%懲罰關稅
美國擬徵詢公眾意見 調降300億美元中國商品關稅

美國擬徵詢公眾意見 調降300億美元中國商品關稅

熱門新聞

美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
Seasats公司的「光魚」USV首次自主穿越台灣海峽，並稱監控到中國軍艦。（取自美國海軍）

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

2026-05-29 02:29

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務