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川普兩度提起台灣偷走晶片業 美貿易代表談半導體關稅這麼說

編譯周辰陽／即時報導
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美國貿易代表葛里爾2025年11月24日赴比利時布魯塞爾，與歐盟各國負責貿易事務...
美國貿易代表葛里爾2025年11月24日赴比利時布魯塞爾，與歐盟各國負責貿易事務的部長共進工作午餐時，向媒體發表談話。(路透)

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府仍持續評估對進口半導體課徵關稅，以推動晶片製造回流美國，不過近期沒有推出新關稅措施的計畫。

川普總統一周內兩度提起台灣「偷走」美國晶片產業，一次是在川習會後福斯新聞15日播出的專訪中，一次是20日他在美國海岸防衛隊畢業典禮致詞時。

彭博資訊報導，葛里爾是在維吉尼亞州北部美光科技（Micron Technology）記憶體晶片工廠擴建活動上表示，川普政府仍持續評估對進口半導體課徵關稅，並強調利用進口關稅推動晶片生產回流美國的重要性，但同時也明確表示，「明天或下周」不會立即推出新關稅措施。他並補充，政府仍持續與業界討論關稅實施的時間與範圍。

葛里爾說：「我們希望確保在正確的時間點、以適當的幅度推動這件事，如此才能促進製造業回流。」

商務部1月認定，美國對進口半導體的依賴已構成國安風險後，葛里爾的發言凸顯川普政府持續推進半導體關稅政策的立場。當時，美國總統川普並未立即實施關稅，而是要求官員先與主要出口國談判，同時保留視談判結果擴大半導體關稅，以及推出抵銷機制的可能性。

葛里爾表示，川普上周於北京與中國國家主席習近平舉行峰會後，美國對半導體關稅的整體方針並未改變，其中包括研議相關抵銷機制，以避免正在美國設廠的晶片業者受到關稅衝擊。

葛里爾說：「外界的預期是，你必須在美國設廠，而在製造回流階段，如果你正在美國建廠，將可依某種係數或倍率，允許你進口一定數量的產品。」他並表示，美國政府支持美光科技以及其他半導體業者在美投資。

川普 維吉尼亞州 關稅

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