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川普「解放日」關稅第1批退款 最快5月11日發放

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統在4月2日「解放日」宣布對等關稅，經最高法院裁定違憲兩個月後，第一批退稅...
川普總統在4月2日「解放日」宣布對等關稅，經最高法院裁定違憲兩個月後，第一批退稅最快在本月11日左右發放。(路透)

川普關稅政策被聯邦最高法院裁定違憲兩個月後，積欠美國進口商的退稅加利息，第一批最快在本月11日左右發放。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，負責監督關稅退稅作業的美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)法官伊頓(Richard Eaton)日前在法院文件證實，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)已受理約21%「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅退稅案件，其中3%已進入「退稅階段」，首批退稅款項將由聯邦財政部直接撥款，最快5月11日入帳。

不過有部分企業申請關稅退稅時遇到困難，例如明尼蘇達州嬰兒用品製造商Busy Baby創辦人貝尼克(Beth Benike)指出，由於申請網站大塞車，她和其他中小企業主一樣，至今仍無法順利申請數萬元金額的退稅。

還有麻州童裝外套公司Buckle Me Baby老闆達莉雅·里茲克(Dahlia Rizk)，也證實在申請6萬6000元退稅時遭遇難題。她說：「這太難了，我遇到很多麻煩，我原本應該不需要致電邊境巡邏隊(Border Patrol)，並把我整個人生經歷都解釋一遍。」所幸最終送出申請書並獲得海關批准，預計數個月內可收到退款。

川普政府上個月20日透過CBP成立專責窗口「報關整合管理與處理系統」(Consolidated Administration and Processing of Entries，CAPE)，整合包含利息在內的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅退稅申請案，由於非逐項處理報單退稅，預計企業需等候60天至90天才能收到退款，加上報關資料需要進一步查核，實際作業時間恐大幅延長。

此外CBP還強調，只有登記名稱屬於進口商(importers)的關稅支付方或者代表進口商的授權報關行(authorized customs brokers)，才能申請關稅退稅。

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