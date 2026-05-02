控不遵守貿易協議 川普：歐盟汽車關稅下周提高至25%

福斯集團旗下品牌的汽車上月在德國Emden港等待出口。川普總統1日宣布將對歐盟進口的汽車和卡車關稅提高到25%。(歐新社)

川普 總統1日在社群媒體發文宣布，歐盟「沒有遵守我們已完全同意的貿易協議 」，他「下周會將歐盟進口的汽車和卡車關稅 提高到25%」。全球經濟正受到伊朗戰爭重創，川普的加徵關稅作法，可能造成新衝擊。

歐盟對此聲明表示，歐盟正「按標準立法程序履行承諾」，若美國「採取與協議不符的措施」，歐盟「保留所有選項以保護歐盟利益」。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉 (Bernd Lange)在社媒發文表示，川普提高汽車關稅「令人無法接受」，他並指責川普政府「不斷違背承諾」，其中包括鋼鋁製品進口關稅在內。

代表外國汽車製造商的團體「美國驅動汽車聯盟」(Autos Drive America)執行長瑟菲維恩(Jennifer Safavian)表示，開放歐盟市場和在美發展汽車產業已取得進展，提高關稅，將對此進展造成威脅。

川普1日離開白宮前往佛州時，面對媒體詢問提高進口稅一事表示，歐盟仍然沒有遵守去年達成的貿易框架，他認為提高關稅可以「迫使他們更快將工廠生產轉至美國」。川普未說明未遵守協議的細節。

川普和歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)去年7月達成貿易協議，對大多數歐盟輸美商品設定15%關稅上限。但最高法院今年2月裁定川普依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)實施大規模關稅措施，超出其總統職權範圍。川普隨即宣布改依1974年貿易法第301條啟動貿易調查，實施新的10%「全球關稅」，有效期限依法為150天。後來川普又表示將把全球關稅提高到15%。

新關稅稅率公布後，歐盟2月曾警告，歐盟與美國貿易協議可能面臨風險；歐洲議會負責最終敲定去年的美國歐盟貿易協議，目前進展緩慢。

去年川普政府曾以國家安全風險為由，依據1962年「貿易擴張法」(Trade Expansion Act)第232條，對進口美國汽車和某些汽車零件普遍徵收25%關稅。這些關稅至今仍然有效，白宮表示，川普將依據第232條，提高對歐盟關稅。