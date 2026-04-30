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川普鬆綁威士忌關稅：向英王查理三世致敬

川普鬆綁威士忌關稅：向英王查理三世致敬

中央社華盛頓30日即時報導
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查理三世(中)和卡蜜拉(左)剛結束對美國是訪問之際，川普(右)宣布取消部分對蘇格...
查理三世(中)和卡蜜拉(左)剛結束對美國是訪問之際，川普(右)宣布取消部分對蘇格蘭威士忌的關稅。(美聯社)

川普總統今天表示，為了「向英王查理三世（King Charles III）和卡蜜拉王后（Queen Camilla）致敬」，他將取消部分對蘇格蘭威士忌的關稅

綜合法新社和美聯社報導，查理三世和卡蜜拉剛結束對美國是訪問之際，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「國王和王后讓我做了一件幾乎沒怎麼開口就達成、其他人都做不到的事情！」

川普說：「我將取消對蘇格蘭與肯塔基州合作生產威士忌與波本威士忌的關稅與限制。」

川普在橢圓形辦公室接受記者提問時表示，取消關稅的目的，是為了促進蘇格蘭與肯塔基州之間的酒桶貿易。肯塔基州生產全球幾乎所有的波本威士忌，而這些酒桶用於陳釀酒類。

在蘇格蘭與產業遊說團體之間，這項發言被解讀為取消對蘇格蘭威士忌的關稅。

美國酒類協會（Distilled Spirits Council）總裁兼執行長史汪格（Chris Swonger）也將川普的發文解讀為取消對英國威士忌的10%關稅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則在聲明中指出，美國將給予「英國生產的威士忌優惠關稅待遇」。美國政府尚未回應這是否代表完全取消或只是降低關稅。

川普政府2025年曾達成一項貿易架構，對多數從英國進口的商品課徵10%關稅。蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）表示，在去年4月關稅後，他們對美出口量下降了15%。

川普一直將酒類作為關稅施壓工具。他去年威脅對歐洲葡萄酒加徵200%關稅，這對法國與義大利酒莊原本可能造成重大打擊，但最終並未成真。

最終，川普政府將酒瓶軟木塞排除在加徵關稅之外，讓全球主要軟木供應國葡萄牙鬆了一口氣。

關稅 肯塔基州 查理三世

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