川普鬆綁威士忌關稅：向英王查理三世致敬

查理三世(中)和卡蜜拉(左)剛結束對美國是訪問之際，川普(右)宣布取消部分對蘇格蘭威士忌的關稅。(美聯社)

川普總統今天表示，為了「向英王查理三世 （King Charles III）和卡蜜拉王后（Queen Camilla）致敬」，他將取消部分對蘇格蘭威士忌的關稅 。

綜合法新社和美聯社報導，查理三世和卡蜜拉剛結束對美國是訪問之際，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「國王和王后讓我做了一件幾乎沒怎麼開口就達成、其他人都做不到的事情！」

川普說：「我將取消對蘇格蘭與肯塔基州 合作生產威士忌與波本威士忌的關稅與限制。」

川普在橢圓形辦公室接受記者提問時表示，取消關稅的目的，是為了促進蘇格蘭與肯塔基州之間的酒桶貿易。肯塔基州生產全球幾乎所有的波本威士忌，而這些酒桶用於陳釀酒類。

在蘇格蘭與產業遊說團體之間，這項發言被解讀為取消對蘇格蘭威士忌的關稅。

美國酒類協會（Distilled Spirits Council）總裁兼執行長史汪格（Chris Swonger）也將川普的發文解讀為取消對英國威士忌的10%關稅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則在聲明中指出，美國將給予「英國生產的威士忌優惠關稅待遇」。美國政府尚未回應這是否代表完全取消或只是降低關稅。

川普政府2025年曾達成一項貿易架構，對多數從英國進口的商品課徵10%關稅。蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）表示，在去年4月關稅後，他們對美出口量下降了15%。

川普一直將酒類作為關稅施壓工具。他去年威脅對歐洲葡萄酒加徵200%關稅，這對法國與義大利酒莊原本可能造成重大打擊，但最終並未成真。

最終，川普政府將酒瓶軟木塞排除在加徵關稅之外，讓全球主要軟木供應國葡萄牙鬆了一口氣。