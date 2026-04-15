川普關稅退稅網站20日啟動 退款需60至90天

海關暨邊境保護局(CBP)表示，新關稅 退款申請入口網站將於4月20日上線，首波退款涵蓋未完成結算等報關案件，但實際撥退款項時間已由原估45天延長至60至90天。

根據路透等媒體報導，根據海關暨邊境保護局14日向國際貿易法院(CIT)提交的文件顯示，儘管退款流程的部分細節仍在最終敲定階段，但名為「報關整合管理與處理系統」(Consolidated Administration and Processing of Entries)的線上申報門戶已準備好進行第一階段退款。

第一階段適用範圍包括尚未完成結算的報關案件，以及仍在法定90天自願重新結算期限內的案件，也包括被標示為「暫停」、「延長」或「審查中」的案件與保稅倉庫相關報單。不過，第一階段將不包含已進入最終結案階段的報單，因為這些報單未列入法院最初的退款令中。

CBP原先預估符合資格的報單可在45天內獲得「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅退款，但上周在其官網更新資訊，顯示退款時間已修正為60至90天。

聯邦最高法院於2月20日裁定，川普 政府依據IEEPA徵收的關稅為非法，最高法院隨後將退款問題發回CIT處理，之後CIT命令CBP必須透過結算或重核報單的方式，在不加徵IEEPA關稅的情況下辦理退款。截至14日為止，已有5萬6947名進口商或其代理人登記接受電子退款，但超過33萬進口商受到IEEPA關稅影響，遫體關稅金額達1660億元。

根據CBP統計，約82%的IEEPA報單可採電子退款，涉及本金金額約1270億美元。另外，CBP也告知CIT，針對受反傾銷或反補貼稅(AD/CVD)限制而暫停結案的報單，目前仍在研議結案前退款的方案。據統計，涉及AD/CVD命令約束的報單約有16.6萬份，這些案件已繳納的IEEPA關稅達29億美元(約25億歐元)。