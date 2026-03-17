馬來西亞貿易部長已收回「貿易協議無效」言論 徒增困惑

馬來西亞貿易部長佐哈里（Seri Johari）日前語出驚人宣告，與美國的貿易協議「無效」，稍後又收回評論，改口表示馬來西亞還沒收到華府取消該協議的正式通知。（歐新社）

馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）日前語出驚人宣告，與美國的貿易協議 因為美國最高法院的判決而「無效」，稍後又收回評論，改口表示馬來西亞還沒收到華府 取消該協議的正式通知，留下許多困惑，馬來西亞在野黨也要求當局提供答案。

馬來西亞媒體The Star在15日引述佐哈里表示，在美國最高法院判決美國政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅越權後，這項判決也讓美國和馬來西亞之間的貿易協議無效，「不是暫緩，是不存在了，完全無效」。

不過，投資、貿易及工業部長15日傍晚發布聲明澄清，佐哈里「說錯了」，但未提供進一步說明。

佐哈里16日也說，馬來西亞還沒收到華府取消該協議的正式通知。他說，目前正與美國協商敲定對等關稅協議，但美國上周對馬來西亞等60個經濟體發動301調查，增添談判過程的複雜度。

馬來西亞在野黨已經要求國會舉行特別會議，要求政府說明清楚。佐哈里則建議在野黨能「閱讀美國的法院判決」，華府「還沒致函我們」要討論貿易協議狀態。

美國總統川普去年10月造訪馬來西亞時，與馬來西簽署貿易協議，馬來西亞承諾投資美國2,400億美元，並採購美國產品，換取輸美產品關稅降至19%。在最高法院判決IEEPA關稅違法後，川普政府對所有貿易夥伴加徵10%關稅，上周先以產能過剩問題為由，對馬來西亞與台灣等16個經濟體展開301調查，之後又以調查強迫勞動行為為由，對馬來西亞和台灣對60個經濟體發動第二波301調查。