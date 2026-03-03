川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
聯邦上訴法院2日駁回川普政府試圖延後退還數百億元關稅的請求。最高法院上個月已裁定該關稅違法，聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)駁回政府請求後，隨即將案件移交下級法院，以便啟動下一階段的退稅程序。根據估算，截至去年12月中旬，政府透過關稅徵收已超過1300億元。

美聯社報導，司法部於2月27日提交文件，敦促法院審慎行事並延期90天執行高院裁決，但已遭法官拒絕。最高法院於2月20日裁定，川普對全球多數國家徵收的大規模關稅屬違法行為，為支付該關稅的進口商尋求退費清除了障礙。根據賓州大學華頓預算模型(Penn Wharton Budget Model)計算，截至去年12月中旬，政府已徵收超過1300億元關稅，最終可能得面臨高達1750億元的退稅壓力。

由於最高法院在裁決中未針對退稅提供具體指引，目前將由位於紐約的美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)決定複雜的退稅程序。

對此，曾任美國貿易官員、現為King & Spalding律師事務所合夥人的貿易律師馬傑魯斯(Ryan Majerus)預期，國際貿易法院將迅速要求政府說明退稅計畫，甚至可能採取強硬立場，要求政府交代其如何履行最高法院裁決。

Hoguet Newman Regal & Kenney律師事務所的拉奧(Siddartha Rao)律師則表示，這類情況幾乎沒有先例，「法律與行政程序均處於未知領域，」他說，「各界關注政府實際上將如何支付這筆巨額款項，國庫並非隨時備有千億元現金供開票退款。」

他分析，「所以，這其實是財政部要面對的問題。政府重新加徵關稅，或許確實如其所稱，是為了戰略貿易協議與談判籌碼等考量，但也不排除另一種可能，就是他們需要籌措收入，來支付這些退稅。」

財政部 司法部 貿易協議

