川普關稅敗訴 家具電子產品想降價 學者：再等等

聯邦最高法院20日裁定川普 總統向各國課徵大規模關稅 的依據並不合法，許多民眾歡欣鼓舞，希望這能降低家具、服裝、電子產品等進口產品的成本，進而降低售價。但一些經濟學家警告裁決可能不會使企業立即降價，只要關稅稅率仍不定，那些以漲價應對關稅的企業可能不願意降低價格。

紐約時報報導，智庫牛津經濟(Oxford Economics)美國經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)在報告中指出，短期內降低關稅對經濟的提振，很可能會被長期的不確定性部分抵銷。而且政府很可能透過其他更持久的方式重建關稅體系，整體關稅水準最終可能仍接近目前水準。

尋求退還關稅支出的企業，可能仍需等待一段時間才能收到退款。即使最終獲得退款，企業是否會將資金回饋給消費者仍是未知數，而且在許多情況下看來可能性不高。一些消費者權益倡議者似乎已預見這種結果，並警告大型企業不要這麼做。麻州民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在一份聲明中表示，來自聯邦政府的任何退款，都應該回到數百萬被川普非法剝奪辛苦所得的美國民眾與小型企業手中。

許多企業趕在去年8月最大幅的關稅加徵前加緊進貨、累積庫存，避免了急劇漲價，隨著庫存減少或耗盡，企業可能不太有能力或不願意承擔新關稅的成本。有機床墊與家具製造商Naturepedic的首席增長官舒爾茨(Arin Schultz)表示，關稅已經嚴重衝擊他的公司，床墊雖在美國製造，但家具與織料仍需從印度、巴基斯坦等國進口，公司已盡量自行吸收關稅成本，最終仍在11月漲價。他並不視最高法院的裁決為勝利，因為企業難以追回過去一年已支付的關稅成本；即使關稅完全取消(這種情況也不太可能)，公司近期產品所需原料已經以較高成本進口，因此至少要到夏季才可能考慮降價。

現況看來，關稅似乎不會立即消失。最高院判決出爐後，川普馬上宣布簽署對美國貿易夥伴全面徵收10%的新關稅，來保持其貿易政策完整；隔天川普又在他的「真實社群」(Truth Social)上發文表示將把此關稅提高到15%。