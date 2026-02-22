全球關稅漲至15% WSJ：為尋找新關稅法律爭取時間

繼20日宣布對全球提高10%進口關稅 後，川普 總統21日再宣布對全球進口商品課徵15%關稅，並且立即生效。此一最新的「全球關稅」(Global Tariff)是川普總統在聯邦最高法院判決其對等關稅違法之後提出的替代方案，華爾街日報整理的全球關稅細節：

法源依據

15%或10%的全球關稅都是援引1974年貿易法第122條，授權總統最高可實施15%的關稅150天，以處理「龐大與嚴重的國際收支問題」。專家指出，全球關稅在徵收關稅上有時間的限制，不過其真正目的應是爭取時間尋找其他的法律工具來針對個別部門的進口商品課微關稅。

全球關稅與對等關稅差異

15%全球關稅與川普總統去年4月援引國際緊急經濟權力法(IEEPA)對全球進口商品課徵對等關稅類似。不過有某些情況，15%的關稅還低於川普根據IEEPA對主要貿易夥伴課徵的關稅。例如中國去年輸美產品的關稅最高達145%。即使是與主要貿易夥伴達成的貿易協議，川普政府所同意的關稅也大都是在15%到20%的水準。

全球關稅效期150天，如果需要延長，必須經過國會同意。不過專家指出，國會應不會同意延長。

不同於IEEPA可以針對個別國家採取行動，在第122條下，15%的全球關稅一體適用於所有的進口商品。

豁免與例外

川普去年實施的關稅制度對許多商品都有豁免，主要理由是國家安全，或是因為某些商品在美國難以生產。根據川普20日發布關於10%關稅的聲明，第122條下的豁免似乎與川普先前實施的豁免基本相同。

至於一些已經排除在外的進口商品，例如某些藥品、重要礦物以及國防相關產品等，也都不是全球關稅課徵的標的。來自加拿大與墨西哥的產品由於受到自由貿易協定的保護，因此也得以豁免。

其他法律工具

1962年貿易擴張法第232條，授權總統基於國家安全的理由得對個別部門課徵關稅。川普總統在其二仼任期曾援引232條打擊鋼鐵、鋁製品、汽車與木材，並對藥品、半導體與其他高科技產品進行調查。

1974年貿易法第301條允許川普政府針對有不公平貿易行為的進口商品課徵懲罰性關稅。不過專家指出，232條與301條都需在經過調查屬實後才得課徵關稅，而調查程序可能就需要好幾月的時間，對川普而言，有些緩不濟急。

全球關稅不疊加

川普20日表示，這項新關稅不會疊加在根據第232條徵收的關稅之上。這意味像是汽車和鋼鐵這類已經徵收25%至50%關稅的產業，不會再被加徵15%的關稅。但是他沒有說明這項新關稅是否會疊加在現有的第301條關稅之上。

無最低限額

最低限額規定形成的漏洞讓低價進口商品免稅進入美國，不過川普總統去年5月和7月先後兩次援引IEEPA，廢止來自中國和其他國家價值低於800元以下的商品免稅規定。