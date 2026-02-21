援引IEEPA加徵關稅被判違憲 川普還有4條款可用

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
美國最高法院裁決，認定川普政府對等關稅違法後，川普隨即表示依據美國「1974年貿易法」第122條，在目前已經徵收的常規關稅基礎上，額外對全球商品加徵10%的關稅。(路透)
總統川普儘管遭最高法院裁定援引「國際緊急經濟權力法(IEEPA)徵收關稅違憲，但他聲言「有更強有力的手段、慣例、法規及其他授權」。美聯社指出，川普仍有多個法源可繼續徵收關稅，儘管成效未必像IEEPA 。

301條款

301條款是指1974年「貿易法」(Trade Act) 第301條，美國長期以來，不管哪個政府皆以此作為強大工具，用來打擊被指從事「不合理」、「不公正」或「歧視性」貿易行為的國家。實施301條款須事先調查，徵收的關稅規模沒有上限，有效期四年，但可延期。

川普已多次運用這條款，尤其是在針對中國時，在首個任期內已引用對中國商品加徵大額關稅。

122條款

1974年「貿易法」第122條，允許總統在貿易不平衡的情況下，對進口商品加徵最高15%關稅，有效期最長為150天，與301條款不同，毋須事先調查。川普從24日起開徵的10%全球關稅，就是根據此條款。

232條款

1962年「貿易擴展法」(Trade Expansion Act)第232條，可基於國家安全對進口商品加稅。該條款徵收關稅不受法律限制，但需要商務部先作調查。

川普首個任期內，2018年援引該條款來加徵關稅，重返白宮後擴大範圍，先對汽車、汽車零件、銅和木材等商品徵收關稅，之後擴大至櫥櫃、浴室櫃及軟墊家具也適用。

338條款

1930年經濟大蕭條時期，國會通過「史慕特-霍利關稅法」(The Smoot-Hawley Tariff Act)。該法第338條款授權總統可對不公平對待美國企業的外國政府，實施高達50%關稅稅率。實施時毋須調查，也沒有期效限制。

美國政府除在1930年代以該法為貿易談判籌碼外，從未引用過來對外國商品課徵關稅，因普遍認為該法限制全球貿易，反而讓經濟蕭條更加嚴重，因此一般多使用301條款。

但財政部長貝森特去年9月曾表示，若最高法院裁決結果不利川普政府，會考慮引用此法作為備用方案。

