川普關稅真有效嗎？美國對進口依賴未減少 貿易逆差還創新高

編譯季晶晶／綜合報導
美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。圖為美國加州洛杉磯港來自中國的貨櫃。（路透）
美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示川普總統的關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進口依賴或振興美國製造業。其中美國對台灣的商品貿易逆差也創下紀錄，達到1468億美元，比2024年增加一倍。

官方數據顯示，全年商品與服務進口成長4.7%至4.3兆美元，出口增6.2%至3.4兆美元，整體逆差達9010億美元，僅較前一年微幅縮小0.2%，但川普關注的商品貿易逆差反而擴大2.1%，達1.24兆美元，創歷史新高。

美國去年與墨西哥、越南、台灣、愛爾蘭、泰國及印度的商品貿易逆差均創紀錄；與中國商品貿易逆差則由2024年的2955億美元縮小至2025年的2021億美元。這顯示供應鏈轉移趨勢，企業多將訂單轉向越南、印度與墨西哥等地，而非大規模回流美國。

關稅在一定程度上抑制汽車與部分消費品進口，美國與全球貿易往來仍具韌性。人工智慧資料中心投資推動晶片需求，美國大量進口半導體與相關設備。去年電子產品獲豁免關稅，亞洲仍是主要供應來源。在此背景下，美國對中國以外亞洲國家逆差創新高，對台貿易逆差同步攀升。

川普發動的貿易戰讓農業受波及，中國一度停止採購美國黃豆，美國黃豆出口金額由2024年的258億美元降至去年的175億美元，美方提供120億美元補貼協助農民。

經濟學者指出，關稅成本多由企業與消費者吸收。截至1月，美國平均關稅稅率達16.9%，為1932年以來最高。

皮特森國際經濟研究所研究員鮑恩指出，經濟研究文獻中並沒有任何證據顯示，各國實施關稅時能對貿易逆差產生實質影響。

關稅 川普 越南

