牽動期中選舉 川普關稅遭最高法院打回票五大影響

美國最高法院。(歐新社)

最高法院20日以6比3裁定，推翻總統川普 動用緊急權力徵收的大規模關稅 措施，多名保守派與自由派大法官 站在多數一方。CNN指出，這項重大裁決可能改變本屆政府的經濟與外交政策走向，並有機會重塑一個屢次試探法律邊界的白宮，與川普重返執政後多次為其作為背書的最高法院之間的關係。

不過，和多數重大判決一樣，這項裁定也拋出新的疑問：最高法院對聯邦法律的廣泛解讀，實際將如何影響美國企業、消費者，以及即將進入期中選舉年的選民。

1. 川普首度在實體審理中遭遇重大敗訴

自重返白宮以來，川普在保守派占多數的最高法院累積亮眼戰績，包括讓下級法院更難阻擋其施政，以及一系列支持其移民政策與強化行政權力的重要緊急裁決；2024年更裁定川普對其第一任期尾聲部分行為享有刑事豁免權，這項具里程碑意義的判決，政府至今仍在近期案件中頻繁援引。

然而，川普在關鍵官司上一路告捷的紀錄於20日戛然而止，他在第一任期任命的戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴雷特（Amy Coney Barrett）等兩位大法官皆投票反對他，讓川普在白宮記者會上憤怒表示「我對法院中的某些成員感到羞愧」，並痛批多數意見的大法官是「國恥」。

即便外界在2025年秋天口頭辯論後，就已預期最高法院可能推翻川普的緊急關稅措施，這項裁定仍正式否定本屆政府「試探極限」的作法，也凸顯聯邦法院至少在某些時候，仍是聯邦政府體系內少數願意對總統說「不」的機構。

不過，現在就斷言這份意見書代表行政與司法部門關係的「重置」仍言之過早。最高法院案頭上仍有多起案件待決，川普恐怕未必能占上風。

2. 期中選舉在即政治風向轉變

最高法院的裁定不僅可能對經濟與對外關係產生重大影響，也可能對今年的期中選舉帶來深遠後果。川普前所未見地動用關稅工具，已引發部分共和黨人反彈，如今可能必須倚賴國會推動替代方案，以填補這項判決留下的空缺，並迫使共和黨國會議員在選舉年為進口關稅投下支持票。

根據最高法院裁定前的最新民調，多數美國人普遍認為關稅對經濟有害，且認為總統設定關稅的權力應受到限制。川普雖在判決後明確表示不會放棄動用關稅作為政策工具，但如今可能必須調整論述方式，因為他所倚賴的「備用」法律授權，威力不如「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來得強。

川普將在24日發表國情咨文，屆時也將迎來首次就此調整論述的關鍵時刻。

3. 國情咨文互動恐顯尷尬

最高法院裁定川普享有刑事豁免權的數月後，川普於2025年結束國會聯席會議演說時，特別走向羅伯茲並與他握手，還說「再次感謝你，我不會忘記的。」但到了24日，羅伯茲恐怕不會再受到如此溫暖的對待。

最高法院在聽取關稅案口頭辯論約3個半月後作出裁決，時程雖屬常態，卻讓判決時間點恰好緊貼川普發表國情咨文。至少會有部分大法官出席，依往例坐在前排，面無表情、一動不動；川普則已在白宮記者會上展開攻擊，並將在全球注目的舞台上抒發對法院的不滿。

許多大法官其實早已選擇不出席總統國情咨文。羅伯茲2010年曾表示，雖然他認為「任何人」都可以批評最高法院，但國情咨文的場合未必是最佳場景。川普20日指出，大法官們仍然受邀出席他的演說，「勉強算是」，並直言「老實說，他們來不來我根本不在乎」。

4. 攻防戰轉向關稅退費

川普關稅相關爭議如今將回到下級法院，法官們必須設法處理一套退費機制。大法官巴雷特在口頭辯論時就預測，相關程序恐將「一團爛帳」，一度讓外界期待最高法院會就政府已收取至少1340億美元關稅的後續處理釋出訊號，但最終法院對此隻字未提。也因此，關稅退費幾乎可以確定將成為白宮與反對關稅團體之間的主要戰場。

多數大法官並未就退費程序將如何進行發表意見，但大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在異議中寫道，聯邦政府「可能必須向繳納關稅的企業退還數十億美元」，並指出這些企業「可能已將成本轉嫁給消費者或其他對象」。近幾個月來，已有數十家公司主動在聯邦法院提告，以確保若最高法院裁定不利於川普，能夠追回已繳納的關稅，其中也包括好市多（Costco）。

這波訴訟潮勢必需要時間消化，真正全面展開恐怕還要再等上數個月。行政體系也可能另行開放管道，讓企業嘗試申請關稅退款。

5. 川普仍握有其他手段

川普在推動經濟議程、動用關稅方面並非完全無計可施，但其他徵收關稅的法律工具雖具一定威力，時效與適用範圍卻有所限制，往往還需事前調查程序才能動用。川普已宣布，將依據貿易法第122條款實施10%的全球性關稅；該法雖賦予總統相當權力徵收關稅，但若未獲國會延長，相關措施最多只能維持150天。

▼收聽一洲焦點Podcast：