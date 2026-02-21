持異議3名大法官：關稅裁決恐將「引發混亂」

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
保守派大法官卡瓦諾（右）支持川普總統課徵關稅的權力，但戈薩奇（左）反對。（美聯社）
保守派大法官卡瓦諾（右）支持川普總統課徵關稅的權力，但戈薩奇（左）反對。（美聯社）

最高法院20日以6票對3票推翻川普總統對全球貿易夥計開徵的關稅政策，持不同意見的3名保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel A. Alito Jr.)警告說，最高法院這次裁決恐將引發混亂，至少在短期內將出現有關退稅、貿易協議等諸多問題。

卡瓦諾執筆、湯瑪斯與艾里托連署的63頁不同意見書指出，已經支付關稅的進口商在最高法院裁決出爐後將要求退稅，恐將出現混亂狀況，至少短期之內將有混亂。卡瓦諾等人也說，法院想要擋下川普緊急關稅的判決其實逾越司法權限，總統有權依據外交事務處理權力開徵關稅。

卡瓦諾寫道，美國可能必須退稅數十億元給繳交「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅的進口商，儘管某些進口商可能已將成本轉嫁給消費者或其他方。

卡瓦諾先前在言詞辯論庭上就曾指出，退稅過程恐將「一團亂」。他也表示，川普政府以關稅做為桿槓，與其他國家達成重要貿易協議。

不同意見書寫道，川普協助促成價值數兆元的貿易協議，對象包括中國、英國到日本等，最高法院裁決可能使得這些貿易安排出現不確定。

雖然卡瓦諾對法院裁決後果提出警告，但對川普繼續徵收關稅的能力則保持樂觀。卡瓦諾寫道，雖然對於裁決結果「堅決」(firmly)無法茍同，但這道裁決可能「不會對總統未來下令徵收關稅的能力發揮實質限制」。

卡瓦諾舉例說，總統還有徵收關稅的其他幾個潛在管道，聯邦法律也可以為絕大多數關稅提供合法基礎。但他指出，川普如果要徵收關稅，必須在法律上採取某些補強步驟，川普去年引用IEEPA緊急法案則不需要採取額外步驟。

卡瓦諾列舉的聯邦法律包括1962年貿易擴大法(Trade Expansion Act of 1962)、1974年貿易法(Trade Act of 1974)、1930年關稅法(Tariff Act of 1930)。他說，持多數意見大法官的結論是，川普因為依賴緊急法案但「勾選了錯誤的法律選項」。

關稅 川普 退稅

