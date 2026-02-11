我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

好市多10美元肉品禮盒大放送？小心詐騙陷阱

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

編譯劉忠勇／即時報導
馬西在內六名共和黨議員倒戈，支持終止對加拿大加徵關稅。（路透）
馬西在內六名共和黨議員倒戈，支持終止對加拿大加徵關稅。（路透）

共和黨占多數的眾院通過了一項法案，目的在終止川普總統對加拿大加徵的關稅，可見隨臨近以經濟問題為核心議題的美國期中選舉，外界對於白宮經濟政策的焦慮感日增。

川普已揚言將否決這類法案，導致相關立法幾乎不可能正式成為法律。然而，有六名共和黨議員倒戈，加上幾乎所有民主黨人反對，充分展現川普對眾院微弱多數優勢的掌控益發動搖。

這項投票也顯示，在選舉前幾個月，要求改變政策方向的政治壓力與日俱增，同時也迫使受關稅影響的搖擺選區共和黨議員，必須權衡何時該和川普劃清界線。

法案通過之際，川普私下甚至評估是否退出他在首任期間簽署的「美墨加貿易協定」（USMCA），如此一來恐將加劇北美的貿易緊張局勢。目前從加拿大進口的貨品中，約有80%符合USMCA標準並享有免關稅待遇。

共和黨正竭力在今年11月的改選中維持參眾兩院的控制權，但隨川普在經濟與移民議題的民調支持度下滑，共和黨恐怕不易保住多數。

民主黨近幾個月在選戰表現優於預期，包括邁阿密市長選舉，以及紐澤西州和維吉尼亞州州長改選。近幾周，德州州參院原由共和黨穩拿的席次更意外變天，民主黨得票率比上次暴增了31個百分點。

在11月改選前，參眾兩院會經過初選，由選民決定代表兩黨參選的人選。在初選中極具影響力的川普，甚至在周三晚間投票進行之際，就明確表示任何在關稅議題上和他作對的共和黨人，都將面臨政治後果。

共和黨 川普 關稅

上一則

川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電

延伸閱讀

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅
拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3/31訪中 擬再延貿易休戰一年

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3/31訪中 擬再延貿易休戰一年
共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普
劉雲平批司法部長說謊護川普 邦迪：你敢說我犯罪

劉雲平批司法部長說謊護川普 邦迪：你敢說我犯罪

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照 全場動容

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照 全場動容