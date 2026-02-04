南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅

川普總統3日在白宮橢圓辦公室簽署支出法案、結束聯邦政府部分停擺後，向記者發表談話。（美聯社）

南韓 負責貿易談判的產業通商部通商交涉本部長呂翰九3日表示，美國政府正就把川普 總統宣布調高對南韓「對等」及其他關稅 的計畫，正式刊登於官方公共紀錄「聯邦公報」一事，進行跨部會磋商。

川普1月底在「真實社群」發文表示，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並完成立法，美國將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目的稅率，由15%調高至25%。南韓執政黨共同民主黨則表示，將推動相關法案於2月底前在國會過關。

韓聯社指出，外界討論是否把川普的關稅計畫刊登在「聯邦公報」，也讓不少人更擔心川普提高對南韓「對等」關稅的威脅恐怕會成真。呂翰九日前抵達華府，作為首爾試圖勸阻川普提高對南韓關稅努力的一部分；他在受訪時表示，關於是否將關稅計畫刊登在「聯邦公報」，他認為美方「相關政府機構之間的磋商正在進行中」。

呂翰九指出，「聯邦公報」在某種意義上屬於例行的行政程序之一，據他了解，美國政府內部的討論仍在進行中。

根據報導，呂翰九訪美期間，與美國貿易代表葛里爾舉行會談，期間強調首爾致力於履行與川普政府達成的貿易協議中所承諾的投資及其他承諾。他表示：「我認為我們可能必須持續對美方進行溝通，因為我們制度中的某些面向，美方並未完全理解，因為這些制度與他們的不同。」

自川普突襲式宣布調高對韓關稅以來，首爾已加強外交努力因應，派遣包括產業通商資源部部長金正官在內的高層官員。金正官與美國商務部長盧特尼克會面，但雙方會談最終未能達成結論。