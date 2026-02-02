我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

南加民宿遇ICE突襲 多名華人來不及求助被帶走

川普調降對印度關稅 路透：有1點和美對台日韓做法不同

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國是印度最大出口市場，占近20%，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差的市場。印度金飾示意圖。(路透)
美國是印度最大出口市場，占近20%，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差的市場。印度金飾示意圖。(路透)

路透報導，川普總統2日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅，交換印度停購俄油並降低對美非關稅貿易壁壘。專家指出，此舉將顯著緩解新德里的壓力，大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力，且印度很可能會再度向美國靠攏。

值得注意的是，路透提到，美印協議有別於美國與主要亞洲夥伴的協議，日本與南韓均承諾擴大對美國產業投資數千億美元；但這次與印度並未提及任何具體投資內容。美國與台灣1月也達成貿易協議，內容包括台灣加碼在美國直接投資。

美國是印度最大出口市場，占近20%，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差的市場。

這次降稅將顯著緩解新德里的壓力。Emkay Global經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）表示，這項協議使印度「落在15%至19%的關稅稅率上，大致與其亞洲同儕看齊」。

彭博資訊引述凱投宏觀新興市場副首席經濟學家沙阿（Shilan Shah）並指出，此舉更將大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力。較低關稅可望讓印度2026年GDP成長率提高約0.2至0.3個百分點，推升至更接近7%。

美印關稅也有望帶動地緣政治影響，沙阿表示：「印度國內許多人傾向維持戰略不結盟，但若這次和解被證明能長久維持，印度很可能會再度向美國陣營靠攏。」

印度是最早與美國展開談判的國家之一。去年8月，川普以購買俄油加重對印度整體關稅至50%，至同年10月，川普稱印度總理莫迪同意停購俄油。不過，彭博指出，由於當時仍缺乏明確貿易協議，印度煉油商仍持續向莫斯科採購便宜原油。

印度是全球第三大石油進口國，90%需求仰賴進口，原非俄油傳統進口國，但2022年俄烏戰爭打亂貿易流向後，印度躍升為俄油重要買家。

未來印度若購買委內瑞拉原油將有助取代部分俄油進口。根據路透，印度近期已放緩買俄油，1月的進口量約為每日120萬桶，預計2月降至約每日100萬桶、3月降至每日80萬桶。

然而，美印貿易協議細節未明，包括印度煉油商究竟需要減少多少採購的具體幅度，以及農產品進口與購買基因改造作物等仍將帶來挑戰。農民是莫迪最重要、也最敢發聲的支持群體之一。

印度 關稅 貿易協議

上一則

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

延伸閱讀

川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫
「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議

「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議
川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入
關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了