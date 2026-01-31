我的頻道

快訊

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚

編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼29日在渥太華舉行的「黃金時段」影視及媒體產業大會晚會上發表演說。(美聯社)
加拿大總理卡尼29日在渥太華舉行的「黃金時段」影視及媒體產業大會晚會上發表演說。(美聯社)

美國與加拿大貿易戰持續升溫之際，兩國卻出現罕見立場交集。美國總統川普30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任下任聯邦準備理事會（Fed）主席，曾先後執掌加拿大與英國央行的加拿大總理卡尼隨後公開表態支持，形容華許是「極佳的人選」。

卡尼隨後在社群平台「X」上以英文與法文同步發文表示：「在這個關鍵時刻，華許是領導全球最重要中央銀行的極佳人選。」

卡尼本身是一名經驗豐富的央行行長，2008年至2013年間掌管加拿大央行「加拿大銀行」（Bank of Canada），任期與華許首次擔任聯邦準備理事會（Fed）理事的時間短暫重疊；其後於2013年至2020年間出任英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁。

POLITICO報導，在川普政府與加拿大關係持續緊張之際，卡尼的公開支持顯得格外突出。加拿大官員先前警告，川普的貿易議程及更廣泛的外交政策，正對美國與加拿大兩國經濟造成不穩定影響。此外，川普過去一周還兩度威脅對加拿大加徵關稅，並宣布撤銷龐巴迪（Bombardier）及所有加拿大製造飛機的認證。

加拿大 央行 川普

