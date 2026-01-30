我的頻道

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

編譯張佑生／即時報導
美國總統川普去年4月2日宣布開徵對等關稅，震撼全球。(新華社)
美國總統川普去年4月2日宣布開徵對等關稅，震撼全球。(新華社)

川普總統投書《華爾街日報》為關稅政策辯護，表示預告市場崩盤、通膨飆漲的「專家」全都看走眼。在這篇標題「My Tariffs Have Brought America Back（我的關稅讓美國重返榮耀）」的投書中，川普表示，看衰的預言全部落空。相反，美國經濟出現奇蹟，股市屢創新高，通膨幾乎消失，其他國家也安然無恙。他認為這證明關稅政策成功，讓美國快速打造史上最強大經濟。

川普指出，自從2024年當選以來，美國股市指數已創下52次新高，幾乎沒有通膨壓力，這是前所未見的成就。他痛批前總統拜登的激進政策與國會盟友，浪費數兆美元支出，加上極端綠能議程，造成40多年來最嚴重通膨，讓一般美國家庭損失約3.3萬美元實質財富。拜登時代充滿「停滯性通膨」痛苦，高通膨、低成長並存，美國經濟被嚴重摧殘。

接任後僅12個月，川普宣稱已徹底扭轉局面，現在是極低通膨加上超高經濟成長的完美組合。他表示，關稅不僅保護美國產業，還帶來大量資金流入，讓國家更強大、更安全、更富裕。過去幾代人靠關稅讓美國強盛，如今他的政策正重現這一模式，證明關稅才是正確道路，而非那些所謂專家主張的自由貿易神話。

川普嘲諷那些經常在華爾街日報露臉的「專家」，他們自信滿滿預測他的關稅會摧毀股市、扼殺成長、引爆通膨、打擊出口，甚至造成全球衰退。但事實證明，他們全錯了。他強調，這些人忽略了關稅的實際效益，包括刺激國內製造業復甦、減少對外依賴，讓美國工人受益。

文章中，川普回顧歷史，指出關稅曾是美國強大的關鍵工具。19世紀末到20世紀初，關稅收入支撐政府運作，同時保護本土產業免受外國低價傾銷衝擊。如今他重啟類似策略，成功讓製造業回流美國，創造就業機會，提升國家競爭力。他認為，批評關稅的人忽略了這段輝煌歷史。

川普進一步表示，關稅帶來的外國資金湧入，讓美國有能力維持低利率環境，甚至應該追求全球最低利率，以刺激更多投資與成長。他批評聯準會政策過於保守，未能充分利用關稅紅利。整體而言，他的經濟政策已讓美國從拜登時代的泥沼中脫困，進入空前繁榮期。

他強調，關稅不是懲罰工具，而是戰略武器，能迫使其他國家公平對待美國貿易，同時為美國帶來實質收益。川普樂觀預測，持續推動關稅將讓美國經濟更上一層樓，成為世界無可匹敵的領袖。他呼籲民眾認清事實：專家預測失敗，關稅政策成功，這就是讓美國「回來」的關鍵。

最後，川普以自信語氣結尾，宣稱他的關稅已證明是最聰明、最有效的經濟策略。美國現在擁有史上最強經濟，其他國家也沒崩潰，反而適應良好。這篇文章清楚傳達：川普的貿易保護主義已獲勝利，未來將繼續強化，讓美國永遠偉大。

