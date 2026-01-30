我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

編譯季晶晶／綜合外
在美國總統川普的關稅壓力下，各國加速重繪全球貿易版圖，目標不是與美國脫鉤，而是透過雙邊與區域協議分散風險。圖為洛杉磯港。（路透）
美國保護主義升溫，雖然美國的盟友在軍事與科技領域仍難擺脫對其結構性依賴，但在商品貿易上，情勢正出現轉折。各國逐漸意識到，貿易是少數能相對快速調整的政策領域，正加速重繪全球貿易版圖，目標不是與美國脫鉤，而是透過雙邊與區域協議分散風險，推動所謂的「去風險化」。這個術語，直到不久前仍主要用於形容中國。

各國發現，推動貿易多元化有助於緩衝對單一市場的依賴風險，尤其是來自美國的政策衝擊。歐盟近期密集推進與印度、南方共同市場的貿易協定；英國與加拿大則著手修補對中關係，在歷經長期惡化後，重新展開經貿與投資對話。

與此同時，加拿大與南韓簽署不具約束力的備忘錄，探討在加拿大建立南韓汽車製造產能，並深化關鍵礦物、能源轉型與能源安全方面的合作，藉此強化自身產業鏈韌性，對沖美國關稅與貿易政策的不確定性。

企業反應往往比政府更快。愛爾蘭威士忌協會直言，歐盟與印度的協議對分散美國15%關稅衝擊至關重要。儘管歐盟整體對中國態度審慎，德國企業去年對中投資仍升至四年高點，強化當地供應鏈布局的部分原因正是為了因應美國貿易政策轉趨強硬。

這類調整並非沒有代價。供應鏈重組成本高昂，且與價值觀不同的國家深化經貿關係也可能引發政治爭議。但目前看來，經濟代價當可承受。模型分析指出，若歐洲選擇不對美國關稅進行報復，人均收入的損失，可能低於正面回擊引發貿易戰的情境。

對許多中等強國而言，在貿易領域推動多元布局，比推進艱難的國內經濟改革或直接與美國對抗更具可行性。

這樣的思路，呼應聯合國秘書長奧古特瑞斯近日的警告。他指出，全球問題無法由單一強權主導，將世界切割為以美國與中國為核心的兩大勢力範圍，也難以帶來長期穩定，支持多極秩序才是可行方向。

但這波轉型仍面臨兩項限制。一是中國內需疲弱，短期內難以承接美國市場的需求缺口；二是美國可能對他國分散布局感到不滿，並運用自身影響力加以制衡。儘管如此，各國嘗試對沖美國貿易風險的趨勢，已然成形。

歐盟 加拿大 關稅

