川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

美國總統川普 29日在白宮 召開今年首場內閣會議時警告，對貿易夥伴徵收的關稅 可能會「更高」，同時聲稱他的政府在執行關稅政策方面一直「非常友善」。

Trump: "The tariffs could be much steeper. We've been actually very nice about it." pic.twitter.com/dtnE6Wrn3g — Aaron Rupar (@atrupar) 2026年1月29日

韓聯社報導，川普依據1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對特定國家實施的「對等」關稅，正值最高法院審理其合法性之際，未來走向充滿不確定性。川普表示：「這些關稅非常高，還可能更高。」並補充說：「我們在這件事上其實一直非常友善，但即便如此，仍已收取了數千億美元。」

川普重申其主張，認為關稅政策已為美國帶來「巨大」的國家安全與實力。他並表示，對關稅提出挑戰的人是「以中國為中心」（China-centric）。他說：「這些人是以中國為中心的，而且身在美國境外。這些國家多年來一直佔我們便宜，對我們徵收關稅。」