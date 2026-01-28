越過底線？川普關稅施壓南韓國會 韓學者：罕見干預盟友立法

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普27日在愛荷華州克萊夫的造勢活動上談論經濟議題。（美聯社）
美國總統川普26日在真實社群發文，點名南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率調高。這番言論在首爾引發激烈辯論，焦點在於直接對南韓立法機關施壓是否已越過外交底線。觀察家警告，此舉背離外交常規，並可能損及盟友間的互信。

川普發文砲轟南韓國會，表示「我與李在明總統去年7月30日達成貿易協議，並於同年10月29日訪韓期間再次確認條款，為什麼南韓國會還沒有批准？南韓國會尚未制定並通過這項具歷史意義的協議，這是他們的權限。我在此宣布，增加南韓輸美汽車、木材、藥品的關稅稅率，以及所有其他對等關稅項目，稅率從15%提高至25%」。

韓國先驅報報導，西江大學國際研究所國際貿易教授許允（Heo Yoon）表示，川普的這番話，等於突然以非常規方式插手南韓的國內立法程序。

許允指出，「透過一則社群媒體發文，單方面企圖推翻歷經長時間談判所達成的協議，不僅破壞國家之間的信任，在外交上也極難理解。」他並補充說：「在美國迫切需要盟友合作以遏制中國之際，向東北亞關鍵盟友南韓施壓，可能被視為嚴重挑釁。」

根據報導，川普的發文顯然是指「韓美戰略投資管理特別法」。該法案由執政黨共同民主黨於2025年11月26日提出，旨在使首爾履行承諾，向美國戰略產業投資3500億美元，以交換華府將對韓對等及汽車關稅調降至15%。

許允指出，南韓對美投資承諾的相關立法，本質上必須經由國內法律程序完成，而川普因為這樣的延宕就以調高關稅回應，這種做法相當少見。他說：「即使以外交標準來看，動用關稅壓力干預夥伴國的內部立法程序也相當罕見。這看來是一種交易式施壓，意在推動南韓儘快通過法案，並加速對美投資。」

不過，他也補充指出，由於川普並未說明具體的執行時間表，這番話目前看來更像是在表態，而非準備立刻採取行動，「這番言論似乎更可能是為了表達不滿，並作為談判籌碼，而非預示即將出爐的政策」。

許允同時敦促南韓政府釐清，川普的言論究竟是反映美國內部協調後的貿易政策，還是一時衝動之舉。他說：「重要的是要弄清楚，這番言論是否是在與美國貿易官員討論之後發表，抑或只是即興表態。鑑於華府仍將首爾視為重要的投資夥伴與市場，南韓政府有必要準確評估川普的意圖，並透過謹慎接觸來妥善管理其不滿。」

