川普調高關稅 韓股反創新高 賭他這回又會退縮

編譯葉亭均、盧思綸／綜合報導
川普總統威脅加徵關稅並未對韓股造成太大影響，南韓證交所員工27日慶祝南韓綜合股價指數收盤首度站上5000點創新高。(歐新社)
川普總統揚言對南韓商品關稅提高至25%，南韓股市27日開盤後一度跌逾1.2%，但隨後反彈翻紅，收盤勁揚2.73%，收在5084.85，收盤價首破5000點大關，再創歷史新高。28日開盤5150點，上揚1.27%。市場觀察人士指出，川普為韓股帶來逢低買進的機會。

北韓近年多次試射飛彈，但南韓股民穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又使出關稅威脅，但多數南韓股民認定川普最終又會臨陣退縮。

不過業界估算，若25%關稅成真，南韓現代汽車與起亞2026年損失恐達5兆韓元(約35億美元)，南韓汽車股27日下跌，現代汽車當天收跌0.8%。三星電子則由黑翻紅，上漲約1%；南韓製藥生技業同樣對突襲式加稅感到錯愕，但評估未必立即形成重擊。

KP證券董事總經理彼得．金說，「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響」；相較全球其他日益升高的地緣政治風險，25%關稅只是「小巫見大巫」。

其他分析師也認為，川普的關稅威脅只是一種談判策略。思博瑞投資管理公司經理譚頌超說，任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資腳步。

隆奧銀行新加坡資深總體策略師李浩民指出，暫時假設這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾。

南韓產業界認為，川普喊加徵對韓關稅像是談判施壓手段，可能目的包括敦促南韓國會通過韓美貿易協議，把藥品與汽車等關稅議題綁在一起施壓、在半導體與造船等敏感產業不易出手時改以其他名目加碼，並藉此牽制南韓與中國的生技合作，同時對美國國內展現強硬姿態。

南韓 關稅 川普

