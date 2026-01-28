我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

川普對多國擴大關稅威脅 北京坐看對手犯錯不出手

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家預計美中貿易戰休兵將繼續維持到今年4月「川習會」登場。圖為川普總統(左)與中國國家主席習近平會面。(路透)
專家預計美中貿易戰休兵將繼續維持到今年4月「川習會」登場。圖為川普總統(左)與中國國家主席習近平會面。(路透)

CNBC新聞頻道27日分析，川普總統近來對多國擴大關稅威脅，雖然政策可能影響北京利益，卻未直接對中國商品提高關稅；全球策略諮詢機構Teneo執行長維爾道(Gabriel Wildau)說，目前並沒有跡象顯示北京準備以制裁、貿易限制或軍事部署反擊川普新一波攻勢，中國現階段指導原則就是「看到對手正在犯錯時，千萬不要出手阻止」。

專家分析，美中貿易戰休兵將繼續維持到今年4月「川習會」登場。最近出現的地緣政治緊張，似乎不太可能衝擊美中貿易戰休兵，因為北京看準川普威脅不會以對中國造成實質傷害的形式落實，美中雙方都希望「川習會」能夠如期舉行。

報導指出，世界元首近來陸續訪問中國，中國官員一邊忙著接待，一邊希望展現美中關係穩定。

「韓禮士基金會」(Hinrich Foundation)貿易政策召集人艾姆絲(Deborah Elms)說，北京正在觀察情勢，但會審慎因應川普的最新關稅威脅。她說，川普對加拿大徵收100%關稅以及對其他貿易夥伴的諸多警告，具體實現的機會不高。

她說，北京沒有理由在此時招惹華府，雙方其實都正努力透過「川習會」規畫來維持脆弱的貿易戰休兵。

維爾道說，由於川普先前基於金融市場考慮及商業界反對而降低關稅威脅，這回中國領導人對於川普新一波關稅威脅則抱持懷疑態度。

維爾道表示，北京首要策略似乎是透過強調美國霸凌行為的論述，把全球對美國的不信任發揮到極大化，同一時間則把中國塑造為克制、支持多邊主義、自由貿易及創造雙贏合作的對比。他表示，中國可以在不直接破壞眼前美中關係的情況下做到這點。

他指出，中國目前的指導原則就是「看到對手正在犯錯時，千萬不要出手阻止」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)訪問資深研究員歐爾森(Stephen Olson)表示，美中雙方已經習以為常的一種世界是：「彼此相互扔手榴彈，或威脅要扔手榴彈，卻不至於破壞兩國元首的會面計畫」。

川普 關稅 川習會

上一則

拉抬11月選情 川普用退稅換選票 考驗IRS發放速度

下一則

川普調高關稅 韓股反創新高 賭他這回又會退縮

延伸閱讀

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事
美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府
貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口

貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口
川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園