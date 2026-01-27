川普揚言調高關稅後鬆口與韓談出「一些結果」 美方另點名酷澎案

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
總統川普27日在愛荷華州克萊夫就能源與經濟發表演講。（路透）
總統川普27日在愛荷華州克萊夫就能源與經濟發表演講。（路透）

總統川普26日在真實社群宣布，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並完成立法程序，將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目的稅率，從15%調高至25%。韓聯社報導，川普27日表示，美國政府將與南韓商討出「一些結果」。

川普在白宮接受媒體訪問，被問及是否會提高對韓關稅時表示：「我們會與南韓商討出一些結果。」

一名白宮官員當天稍早接受韓聯社訪問時表示，儘管川普已依協議調降關稅，但南韓在履行雙邊貿易協議義務方面「毫無進展」。該官員指出，「單純的事實是，南韓曾與川普政府達成協議，以確保獲得較低的關稅。雖然總統已調降對韓關稅，韓方在履行其承諾方面卻毫無進展」。

青瓦台在川普發文後表示，「美國政府尚未發出正式通知，也未對細節作出說明」，政府已召開緊急會議，並派產業部長金正官赴華府與美國商務部長盧特尼克協商，同時將密切協調國會通過相關立法。川普的最新表態，也讓首爾與華府透過談判處理再度升溫的貿易緊張局勢，燃起一線希望。

韓聯社指出，川普重提調升關稅威脅之際，正值華府對南韓調查美國上市公司酷澎（Coupang Inc.）涉及的大規模客戶個資外洩案，以及南韓推動監管網路平台公司的動向抱持疑慮。此外，外界也擔憂韓元兌美元匯率持續疲軟，可能影響首爾依據韓美貿易協議履行對美投資承諾的能力。

與此同時，美國眾議院司法委員會的共和黨人就川普的關稅公告在「X」發文，顯然將此事與南韓對酷澎案的處理聯繫在一起。他們寫道：「這就是不公平針對酷澎等美國公司時，所會發生的後果。」

川普 南韓 關稅

