我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照防身

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普22日結束達沃斯世界經濟論壇年會後返回華府。(美聯社)
美國總統川普22日結束達沃斯世界經濟論壇年會後返回華府。(美聯社)

川普總統26日威脅加徵對南韓關稅至25%，專家指出，此舉凸顯川普對首爾立法延宕的不耐，戳破市場對2026年關稅會趨於穩定的期待。同時，川普說翻臉就翻臉，恐加深其他與美談妥協議盟友的焦慮。

川普在真實社群發文表示，由於南韓國會至今未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將增加南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目的稅率，由15%增至25%。

紐約時報指出，白宮截至當地26日晚間尚未頒發行政命令實施對韓新稅率；青瓦台回應美方尚未正式通知，政府將召開緊急會議，並派產業部長金正官赴華府與美國商務部長盧特尼克協商，同時將密切協調國會通過相關立法。

根據美國貿易代表署資料，南韓2024年出口美國商品總額約1316億美元。

路透引述美國智庫「大西洋理事會」國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，川普此舉反映對首爾推動貿易協議立法進度的「不耐」，戳破市場對2026年關稅會趨於穩定的期待。

外界常以為川普喊歸喊、未必落實，但李浦斯基提醒，這種不確定性本身就會讓市場付出成本，光是波動就已經在計價。

美國財經媒體CNBC報導，川普威脅提高南韓關稅消息一出後，南韓輸美汽車大廠現代汽車股價下跌逾4%。

金融時報指出，川普突然翻臉對貿易夥伴加碼課稅、推翻去年敲定的貿易協議，將令其他與美國簽有類似協議的外國政府不安。

此舉也標誌川普最新一次升高與盟友的貿易緊張，近幾周他以加拿大傾中為由，揚言對加拿大加徵100%關稅。

美國最高法院即將對對等關稅法源正當性進行裁決。若大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。最高法院下一次排定的開庭日期是2月20日。

川普 關稅 南韓

上一則

死人租聯邦住房？全美20萬房客資格重審

下一則

貝森特：美加領袖通話 卡尼收回WEF爭議言論

延伸閱讀

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元
4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長
川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了
川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿