我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中，出席和平理事會簽署儀式。(美聯社)
川普總統22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中，出席和平理事會簽署儀式。(美聯社)

朝鮮日報報導，川普總統於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27日）將召開緊急會議商討對策；南韓產業部長金正官將儘速訪美。

青瓦台發言人於當地時間27日上午回應說明，「今天上午將召開對策會議，由政策室長主持，並召集相關部會參與。」青瓦台補充：「目前訪問加拿大的產業通商資源部長金正官也將儘速前往美國，並計畫與商務部長盧特尼克就相關內容進行協商。」

紐西斯通訊社報導，南韓財政經濟部27日也回應：「目前正在掌握美方的意向」，並稱「將向美方說明南韓國會法案討論的進展等，並與美國政府保持溝通。」

財經部並說明，原定今天下午由副總理與財經委員長會談，藉此向國會爭取對特別法案的協助；後續也將持續與國會保持密切協商。

川普稍早在真實社群發文砲轟南韓國會至今未通過美韓協議並正式立法，「我與李在明總統去年7月30日達成貿易協議，並於同年10月29日訪韓期間再次確認條款，為什麼南韓國會還沒有批准？」

「由於南韓國會尚未制定並通過這項具歷史意義的協議，這是他們的權限，」川普說，「我在此宣布，增加南韓輸美汽車、木材、藥品的關稅稅率，以及所有其他對等關稅項目，稅率從15%提高至25%」。

韓美去年7月談妥貿易協議將對等關稅降至15%，並由韓方加碼對美投資3500億美元。

朝鮮日報指出，南韓政府起初稱協議需要國會批准，後來又改口，主張可不經國會表決、改以「對美投資特別法」等國內法來落實，理由是該協議屬於合作備忘錄（MOU），不具法律拘束力，美方也不必走國會批准程序。只是國會相關審議遲遲未動，外界因此解讀，川普才以調高關稅作為施壓手段。

南韓News1報導，作為韓美貿易協議後續配套而提出的《韓美戰略投資管理特別法》，目前仍卡在國會「財政經濟企劃委員會」尚未排審。

南韓時報報導，如果關稅水準反向回升至更高，南韓出口的處境也會變得不如日本、歐盟等經濟體，因為日本與歐盟都已達成美國關稅15%的協議。

▼收聽一洲焦點Podcast：

南韓 關稅 川普 貿易協議 李在明

上一則

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

延伸閱讀

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法
川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」

川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」
川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤

川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤
執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定