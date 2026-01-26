我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普周一威脅將南韓輸美商品的關稅調高至25%。（路透）
美國總統川普周一威脅將南韓輸美商品的關稅調高至25%。（路透）

美國總統川普威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。

川普周一在社群媒體上發文表示，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

川普在貼文裡說：「南韓立法機構未履行與美國達成的協議。每項協議，我們都迅速採取行動，按照商定的交易下調關稅。我們當然也期待貿易夥伴這樣做。」

如果實施此一舉措，可能對多家向美國出口產品的南韓大型企業產生廣泛影響，例如現代汽車，該公司2024年向美國出口約110萬輛汽車。

如果實施此一舉措，可能對多家向美國出口產品的南韓大型企業產生廣泛影響，例如現代汽車，該公司2024年向美國出口約110萬輛汽車。

這項宣布是川普近期升高與盟友貿易緊張關係的最新動作。近幾周來，他曾威脅，若渥太華與北京簽署貿易協議，將對加拿大產品課徵高達100%的關稅，並因其尋求接管格陵蘭而揚言對歐洲國家商品加徵新關稅。

此外，川普也表示，將對與伊朗有業務往來國家的輸美商品課徵關稅，以此施壓德黑蘭停止鎮壓反政府抗議活動。

但迄今為止，美國政府尚未發布任何正式通知，以落實川普所威脅的關稅調整。

關稅 川普 南韓

上一則

川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」

下一則

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

延伸閱讀

川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」

川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」
川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤

川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤
執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理

執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定