川普國安關稅威脅亞洲 這國站在海嘯第一排 1,420億美元商品恐遭波及

編譯林文彬／綜合外電
圖為中國青島港口的貨櫃。（新華社）
圖為中國青島港口的貨櫃。（新華社）

在美國最高法院審理總統川普的對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這些關稅可能威脅價值多達6,210億美元的亞洲貿易。

美國1962年貿易擴張法232條款，是白宮能動用的其他類型關稅之一。232條款能讓美國對特定產品課徵關稅，前提是調查認定有國安之虞。川普政府去年根據232條款，對機械、關鍵原料、藥品和汽車等產品展開14項調查。

根據日本媒體對美國2024年海關數據的分析，中國是美國所有亞洲貿易夥伴中，最容易受尚未敲定或已拍板定案232條款關稅影響的國家，可能遭到波及的商品達到1,420億美元。日本暴露在232國安調查下的商品價值約1,070億美元，南韓以1,020億美元名列第三脆弱國家。

日本和南韓等部分國家特定商品已敲定固定關稅，而非232條款關稅。不過，韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆絲（Deborah Elms）警告，這些協議可能不適用於未來232條款調查，意味協議長期效力可能受限。

以下是受232條款調查影響的產業現況，尚未和已做出決定的調查都包含在內：

鋼鐵和鋁

川普去年先是在2月對鋼鐵和鋁，以及這些金屬的衍生品開徵25%關稅，接著又在6月調高稅率一倍至50%。美國半數鋁和四分之一鋼鐵需求仰賴進口，加拿大整體而言是美國最大鋼鐵和鋁來源國。如果只看亞洲，中國是最大供應國，其次是日本和南韓。

美國去年8月對進口銅祭出50%關稅，該國去年消費的銅約45%從國外進口，這些銅主要用於連接半導體與電晶體。中國是美國最大銅供應國，亞洲第二大供應國是越南。

汽車與零件

川普去年3月對進口車、小型卡車和汽車零組件祭出25%關稅，劍指美國數一數二大的進口商品。儘管川普政府同意對日本和南韓汽車課徵較低的15%固定稅率，衝擊仍持續在日韓兩國迴盪。汽車業貢獻日本10%國內生產毛額（GDP），南韓生產的汽車和汽車零件約半數銷往美國。

藥物

美國原訂去年10月1日起根據232調查，對未在該國生產的品牌藥課徵100%關稅，但川普政府已暫停這項計畫，尋求與大型製藥業者達成協議。從金額來看，2024年新加坡供應美國的藥品居亞洲出口國之冠，主要是疫苗和免疫產品，印度提供美國的藥物數量則最多。

關鍵礦物

美國商務部認定進口關鍵礦物帶來國安風險後，川普本月啟動價格下限協商，但未排除課徵關稅可能性。美國12種關鍵礦物全數從海外進口，總進口的6%來自中國。

半導體與晶片設備

白宮歷經九個月調查後，本月對先進晶片祭出25%關稅稅率。2024年美國半導體貿易順差為110億美元，但與許多亞洲國家半導體貿易呈現逆差。

2024年美國從台灣進口612億美元半導體與晶片設備，台灣是美國最大半導體供應國，其次是馬來西亞。川普政府已將這些晶片，排除在美國對台灣商品課徵的對等關稅之外。根據台美兩國本月稍早達成的協議，台灣承諾加碼投資美國晶片業，以換取整體關稅下降和232條款優惠待遇。

關稅 川普 日本

