德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔

編譯廖振堯／綜合報導
一名抗議者在最高法院前高舉「關稅」標語，德國智庫一份最新調查顯示，美國的關稅政策影響成本上升，由消費者和進口商承擔了96%。(路透)
一名抗議者在最高法院前高舉「關稅」標語,德國智庫一份最新調查顯示,美國的關稅政策影響成本上升,由消費者和進口商承擔了96%。(路透)

川普總統一再吹噓他歷史性的關稅政策不僅能增加財政收入，也是外交政策的手段，增強談判籌碼、讓外國政府與美國達成協議，並稱商品因關稅上升的成本終將由外國人埋單；德國智庫基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)19日發表的最新研究卻指出，關稅的影響可能會隨時間推移而顯現，美國關稅幾乎全部成本都會由美國人承擔。

華爾街日報報導，美國過去一年的經濟韌性暫時支持了川普的說法，經濟成長相對快速、通膨也趨溫和，而歐洲和其他已開發經濟體的成長仍然疲軟。但該智庫的研究人員分析了2024年1月至2025年11月期間總價值共4兆元的貨物運輸數據，發現外國出口商靠著降低價格，關稅上調帶來的負擔僅承受約4%，而美國消費者和進口商則承擔了96%。有的國家如印度出口商選擇價格不變，但對美出貨量相較於歐盟、加拿大、澳洲減少了18%至24%。

報告指出這些關稅並非對外國生產者課稅，而是實質上變成向美國消費者徵收消費稅。

德國比勒費爾德大學(Bielefeld University)經濟學教授、該研究共同作者欣茲(Julian Hinz)表示：「外國人透過關稅把財富轉移給美國這種事並不存在。」欣茲說美國去年增加的2000億元關稅收入幾乎完全是由美國人支付的，這很可能隨時間推升美國通膨。報告稱在部分情況下，關稅高達50%或以上會大幅衝擊利潤率，「乾脆不賣」可能是更好的選擇。此外，美國進口商與海外供應商之間也可能存在長期合作關係，難以在短時間內更換。

這份研究與耶魯大學預算實驗室、哈佛商學院經濟學家近期發布的報告相呼應，後者研究顯示在關稅實施六個月後，只有約20%反映到消費者價格上，其餘大多由美國進口商與零售商吸收。不過這些研究結果並不意味著關稅有利於歐洲，恰恰相反，近年來德國對美出口成長迅猛，但過去一年中卻大幅下滑。

關稅 德國 川普

川普關稅誰埋單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

80多年白宮東廂防空洞拆了 神祕地下碉堡將重建

