反對美吞格陵蘭 川普：歐洲8國2月起加徵10%關稅 6月再提高

川普總統17日貼文下達通牒，將對阻撓美國兼併或購買格陵蘭的歐洲國家，課以10%關稅，引發歐盟的強烈反彈。圖為格陵蘭與歐盟的旗幟。(路透)

川普 總統17日宣布，由於丹麥等8個歐洲國家反對美國接管格陵蘭 島，美國自2月起，將對來自這8國的進口商品加徵10%關稅 ；若6月1日前，未能就美國「全面收購格陵蘭島」達成協議，關稅將提高至25%。這8國分別是：丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭，同時也都是北約盟國。

川普聲明讓美國與歐洲盟友之間的緊張局勢，急劇升級；歐洲眾領袖誓言團結。歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)和歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)立即發表聯合聲明表示，「關稅將破壞跨大西洋關係，並可能導致危險惡性循環」，「歐洲將團結一致，協調因應，致力維護主權」。

美聯社及國家廣播公司(NBC)報導，川普拿關稅當籌碼，迫使各國就格陵蘭島地位問題與美國談判，嚴峻考驗彼此的夥伴關係；因為，任何直接對抗，都可能破壞北約聯盟在大西洋地區70年來維護的安全與穩定。

川普17日在他的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布對8國開徵關稅決定，他還指出，「即使我們已為丹麥及這些國家做了這麼多，美國仍願意立即與他們談判，因為他們讓美國面臨巨大風險。」

川普還表示，丹麥與其歐洲盟友最近在格陵蘭島附近舉行聯合安全演習，美國「為維護全球和平安全，迅速結束如此潛在危險局勢，必須採取強有力措施」。

格陵蘭島是丹麥的半自治領土，川普認為它對美國國家安全至關重要，指中國和俄羅斯對格陵蘭島及其蘊藏的大量關鍵礦產資源另有圖謀。

近幾周來，川普政府要拿下格陵蘭島的言論愈來愈強硬，聲稱該島必須移交給美國，並駁斥丹麥及其歐洲盟友有能力維護格陵蘭島和北極安全的說法。丹麥及多個歐洲國家周末在格陵蘭島舉行聯合演習行動，顯然激怒了川普白宮，決定採取關稅報復。

川普20日將前往瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(World Economic Forum)，屆時很可能會見到他威脅要加徵關稅的歐洲領導人。

面對川普宣布加徵關稅，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)表示，丹麥本周才在華府與美方高層官員舉行「建設性會晤」，川普此舉令人「驚訝」。

法國總統馬克宏表示，「任何恐嚇或威脅都影響不了我們；無論是在烏克蘭、格陵蘭島還是世界其他任何地方。」他並指出，「關稅威脅是不可接受的，在當前情況下毫無立足之地。若威脅成真，歐洲人將團結一致、協調合力回應。」

瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)也表達類似觀點，並發表迄今為止最嚴厲的一項聲明，強調「我們絕不會允許自己被勒索」。

歐洲外交官表示，由於歐盟是單一經貿區，白宮如何實施這些關稅，將立即遭遇問題。川普去年援引總統緊急經濟權力對全球開徵關稅，現在也正等待美國最高法院裁決是否合法。

歐盟是美國最大貿易夥伴和最大進口來源。川普去年宣布對全球開徵高額關稅，後來與歐盟達成貿易框架協議，將進口關稅上限設定為15%；美國也已與英國達成協議，將進口關稅上限設定為10%。目前不清楚新關稅是否會讓這些協議失效，還是繼續往上增加。