中加互降關稅 電動車交換油菜籽 川普改口：樂見兩國貿易協定

美加關係緊張，加拿大總理卡尼此際訪問中國，並同意降低中國電動車進口加拿大關稅，似乎意在分散風險。(路透)

加拿大 總理卡尼 (Mark Carney)訪問北京與中國國家主席習近平共同宣布達成互降關稅 協議，加方同意進口最多4萬9000輛中國電動車，中方則在3月1日前調降對加國油菜籽關稅，原本還唱衰加國的總統川普也改口表示，樂見中加貿易協定。

卡尼此次訪問北京，全力推動緩和兩國緊張關係，並強調：「加拿大與中國已達成一項初步且具里程碑意義的貿易協議，將掃除貿易障礙，降低或減少關稅。」

作為交換，中國允諾大幅降低或取消加國主要農產品出口關稅，卡尼證實：「加方預計3月1日前，中方會對加拿大油菜籽關稅降到約15%的綜合稅率，此變動意味目前約84%綜合關稅基準明顯降低。」同時宣布加國放寬中國電動車進口並採取新的優惠關稅：「加拿大同意允許最多4萬9000輛中國電動車進入加拿大市場，適用6.1%最惠國關稅稅率。」由於稅率遠低於目前100%，卡尼強調：「這相當於回到近期貿易摩擦之前水準。」不過此進口數量尚不到加國汽車市場占比3%。

此次中加達成的貿易協議，不但被視為發展兩國戰略夥伴關係的開端，也讓加國重啟中國這個重要的出口市場，雙方不但要擴大旅遊業、加強文化交流，卡尼還證實：「我很高興與大家分享，今天會談習主席已經承諾，確保加拿大旅客前往中國可以享有免簽待遇。」

對於中加兩國愈走愈近，先前宣稱加拿大可能會後悔的川普總統16日改口表示：「這沒問題，他(卡尼)應該這麼做，如果能和中國達成協議，就應該這麼做。」不過美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)受訪時仍宣稱：「我認為這對加拿大來說是個問題，我們在美國不怎麼賣中國汽車是有原因，我們收取關稅是為了保護美國汽車工人和美國民眾，免受這些車輛侵害。」