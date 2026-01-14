我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打伊朗機率50% 可能襲擊對象曝 但美軍中東軍備有限

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

關稅案判決倒數 大法官遲未動作 拖過這時間對川普大有利

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院預定14日早上約10時公布新一批案件判決結果，其中有可能包含川普總統大規模全球關稅措施的合法性問題。（路透）
最高法院預定14日早上約10時公布新一批案件判決結果，其中有可能包含川普總統大規模全球關稅措施的合法性問題。（路透）

最高法院預定14日早上約10時公布新一批案件判決結果，其中有可能包含川普總統大規模全球關稅措施的合法性問題。分析師認為，大法官仍會再度暫緩裁定關稅案，如果繼續拖延到2月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

最高法院上周五未針對川普是否越權使用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來廣泛課徵關稅一案做出判決。分析人士認為，首席大法官羅伯茲（John Roberts）和其他大法官可能仍延後公布對此案裁定，部分意味著法院將此案視為「重量級案件」。

Evercore ISI分析師比安奇團隊在報告中指出：「最高法院遵循自己的時間表。然而，我們預期裁定可能在近期出爐，因為法院清楚此案的重要性。」

分析師認為，如果最高法院到2月底仍未對關稅案做出裁決，可能對川普及其他支持進口稅的人來說是好消息，「如果到了2月底甚至之後，法院不太可能對政府做出不利的裁決，原因是考量到此議題的時效性和財政影響」。

不過，目前Evercore分析師們仍預測川普可能輸掉此案，但政府將準備透過其他法律依據替代大部分IEEPA關稅。例如，川普曾利用其他法律對鋼鐵、鋁、木材等行業徵收進口稅，而這些行業基於的關稅不在此案審理範圍內。

其他分析師也表示，如果最高法院持續延後判決，對川普來說是一個好兆頭。

摩根大通分析師Amy Ho與Joyce Chang在報告中指出：「法律專家仍預期最高法院會裁定緊急權力（IEEPA）不能用來授權關稅，但每延遲一周裁決，都增加川普政府勝訴的可能性。」

根據MarketWatch分析，市場策略師對關稅判決結果對股市的影響看法不一。一些預測人士認為，如果IEEPA 關稅被廢除，將帶來更多不確定性，對股市不利；另一些則認為，取消進口稅將促進經濟成長並提振股市。

另一個重要因素是，若法院裁定對川普不利，是否可能要求退還已徵關稅。分析師表示，這對債市很重要，因為評級機構標普公司（S&P） 曾基於美國政府即將進帳的關稅收入，對美國主權債維持穩定評級。

關稅 川普 大法官

上一則

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

下一則

川普打伊朗機率50% 可能襲擊對象曝 但美軍中東軍備有限

延伸閱讀

台前副閣揆：若川普關稅被判違法 何需拿5晶圓廠去換？

台前副閣揆：若川普關稅被判違法 何需拿5晶圓廠去換？
川普對付伊朗軍事選項縮水 參議員靈魂拷問：目標是什麼？

川普對付伊朗軍事選項縮水 參議員靈魂拷問：目標是什麼？
建國250周年慶祝方案只能說好話 史密森尼籌畫進度落後

建國250周年慶祝方案只能說好話 史密森尼籌畫進度落後
降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

降信用卡利率20日實施 華爾街出招應急

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債