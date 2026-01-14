關稅案判決倒數 大法官遲未動作 拖過這時間對川普大有利

最高法院預定14日早上約10時公布新一批案件判決結果，其中有可能包含川普總統大規模全球關稅措施的合法性問題。（路透）

最高法院預定14日早上約10時公布新一批案件判決結果，其中有可能包含川普 總統大規模全球關稅 措施的合法性問題。分析師認為，大法官 仍會再度暫緩裁定關稅案，如果繼續拖延到2月底，對川普及其他支持關稅的人來說會是好消息。

最高法院上周五未針對川普是否越權使用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來廣泛課徵關稅一案做出判決。分析人士認為，首席大法官羅伯茲（John Roberts）和其他大法官可能仍延後公布對此案裁定，部分意味著法院將此案視為「重量級案件」。

Evercore ISI分析師比安奇團隊在報告中指出：「最高法院遵循自己的時間表。然而，我們預期裁定可能在近期出爐，因為法院清楚此案的重要性。」

分析師認為，如果最高法院到2月底仍未對關稅案做出裁決，可能對川普及其他支持進口稅的人來說是好消息，「如果到了2月底甚至之後，法院不太可能對政府做出不利的裁決，原因是考量到此議題的時效性和財政影響」。

不過，目前Evercore分析師們仍預測川普可能輸掉此案，但政府將準備透過其他法律依據替代大部分IEEPA關稅。例如，川普曾利用其他法律對鋼鐵、鋁、木材等行業徵收進口稅，而這些行業基於的關稅不在此案審理範圍內。

其他分析師也表示，如果最高法院持續延後判決，對川普來說是一個好兆頭。

摩根大通分析師Amy Ho與Joyce Chang在報告中指出：「法律專家仍預期最高法院會裁定緊急權力（IEEPA）不能用來授權關稅，但每延遲一周裁決，都增加川普政府勝訴的可能性。」

根據MarketWatch分析，市場策略師對關稅判決結果對股市的影響看法不一。一些預測人士認為，如果IEEPA 關稅被廢除，將帶來更多不確定性，對股市不利；另一些則認為，取消進口稅將促進經濟成長並提振股市。

另一個重要因素是，若法院裁定對川普不利，是否可能要求退還已徵關稅。分析師表示，這對債市很重要，因為評級機構標普公司（S&P） 曾基於美國政府即將進帳的關稅收入，對美國主權債維持穩定評級。