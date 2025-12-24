我的頻道

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

新年起 紐約市、長島、威徹斯特郡最低工資漲至17元

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏尺寸避免中方強烈反彈

編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表署23日結束拜登總統時期貿易調查，宣布對中國輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅。（路透）
美國貿易代表署23日結束拜登總統時期貿易調查，宣布對中國輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅。（路透）

美國貿易代表署結束拜登時期貿易調查，宣布對中國輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅，屆時上調幅度也未定。紐約時報報導，有分析人士指出，北京對華府點名針對中國或中企的動作「非常敏感」，而美方現在似乎正在拿捏分寸，避免讓中方感覺美方的行動專門針對中國。

上述貿易調查始於拜登政府2024年12月依「301條款」不公平貿易行為啟動的調查，依照規定，貿易代表署須在調查開始12個月內公布結果。根據該署23日發表的聯邦公報：「中國以取得半導體產業主導地位為目標的做法並不合理，並且對美國商業造成負擔或加以限制，因此構成美方採取行動的依據。」

除了貿易調查，川普政府還提議依據《232條款》國家安全相關法律規定，對半導體進口品加徵其他關稅。這項關稅原定於今年夏天公布，但美國官員一直在權衡如何實施，以鼓勵美國製造業發展，同時避免破壞與中國的關係。

紐時指出，目前仍不清楚美國政府將如何裁定是否開徵半導體關稅，但分析人士表示，美國對中國產品加徵關稅，北京可能極為不滿，感覺美方非常不友善。其他一些針對中國的行動已陸續展開：美國聯邦通信委員會22日宣布禁止在美銷售外國製新型無人機，本月初美國還對台實施大規模軍售。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）執行總監舒曼（Sara Schuman）表示，中國對美方針對中國或中國企業的行動「非常敏感」；但若是企圖提升美國產業能力、且未明確針對中國的措施，北京的反應程度通常不會過於激烈。

舒曼曾任美國貿易官員，她說，「川普政府目前似乎正在拿捏分寸，採取影響遍及全球的行動，而非僅有中國受到影響」。

避開美中緊張…美對中晶片​關稅 推遲到2027年6月開徵

曼哈頓堵車費延後裁決 法官訂1/28口頭辯論聽證

紐時：軍方和AI廠共同弱點 高度仰賴中國電池

川普「科技部隊」暴紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
國務卿魯比歐19日在國務院舉行年終記者會。(美聯社)

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

2025-12-21 09:38

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

