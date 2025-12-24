我的頻道

編譯吳孟真、高詣軒／綜合報導
美國貿易代表署宣布，對中國進口的半導體產品加徵關稅，將推遲到2027年6月起上路。(路透)
川普政府23日表示，將從2027年6月起對從中國進口的半導體產品加徵關稅，將至少提前一個月公布稅率。晶片股23日早盤應聲翻黑。目前中國晶片銷往美國享有零關稅。

美國貿易代表署(USTR)在聯邦公報中表示，「中國把半導體產業作為爭奪主導地位的目標，這樣做不合理，也給美國企業增加負擔、設限，因此可據此採取行動」。一開始關稅稅率為零，將在18個月後、也就是2027年6月23日提高。 

路透指出，川普政府將對徵收中國半導體關稅的時間推遲到一年半以後，顯然是不願因此事造成美中關係緊張。

此前，美國在前總統拜登政府時期曾引用1974年貿易法301條款，對中國向美國出口晶片展開調查，由美國貿易代表領導。

美國貿易代表署聲明，調查顯示，中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業造成負擔或限制，因此美方可採取行動。

USTR表示，美國將對範圍廣泛的中國半導體產品實施關稅措施，初始稅率為零，該稅率將在18個月後、2027年6月23日調升至更高水準，具體稅率將在期限前30天公布。

USTR表示，中國鎖定「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括晶圓製造、設計、組裝、測試與封裝。

美國和中國目前正處於關稅戰休兵期，川普總統正安排明年4月訪問北京，和中國國家主席習近平會面，兩人預料明年可能會面四次。

