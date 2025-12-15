川普緊急關稅漏洞大 台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
圖為洛杉磯港。（路透）
圖為洛杉磯港。（路透）

美國總統川普曾承諾對幾乎所有國家開徵一波緊急關稅將修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去後，美國半數進口仍避開這些關稅。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普4月在白宮玫瑰園公布的100年來最高關稅已出現巨大漏洞，特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議及進口關稅互相衝突，已導致美國逾半數進口逃過他的全面性緊急關稅。

Politico根據去年進口數據的分析顯示，美國全年進口中至少有1.7兆美元逃過緊急關稅，原因是這些進口免稅或受制於其他關稅，被課徵緊急關稅的進口約1.6兆美元。豁免成千上萬種商品可能削弱川普保護美國製造業和縮小貿易逆差，以及創造新收入以籌措推動國內政策所需資金的努力。

根據Politico提供的數據，美國從台灣進口的商品僅23%受制於緊急關稅，是美國大型貿易夥伴比率最低的一個；42%進口因台灣和美國達成協議而獲得豁免，剩餘35%適用於美國貿易擴張法第232條，目前美國尚未根據第232條調查結果對台灣半導體開徵關稅。

日本（26%）和南韓（28%）被美國課徵緊急關稅的商品比率也低於三成，歐盟和英國分別為36%與32%。相較之下，加拿大（62%）、越南（57%）、印度（54%）和中國（52%）比率都高於五成。

白宮9月豁免關鍵礦物和工業原料等數百種商品，這些商品全年進口總價值逼近2,800億美元。緊接著11月，美國政府又豁免價值2,520億美元進口，大多是牛肉、咖啡和香蕉等農產品，當時外界正熱烈討論生活成本議題是民主黨贏得選舉的原因。

川普上周接受Politico訪問時對進一步擴大豁免關稅持開放態度，認為現有豁免措施「微不足道」，「沒什麼大不了」，並透露打算把豁免措施與提高其他關稅搭配。白宮則駁斥11月豁免關稅目的是壓低食品價格的說法，強調這波豁免是在9月命令首次提出。

