川普令墨西哥「放水」否則加徵5%關稅 另盯上加、印兩商品

川普總統8日在白宮宣布農民援助計畫。(路透)

川普 總統威脅，如果墨西哥 不釋出更多水資源，他將對來自墨西哥的進口商品再加徵5%關稅 ；川普也暗示，他可能對農產品加徵新關稅，包括加拿大 化肥與印度 稻米，這成為美國與加、印漫長貿易談判可能繼續拖延的最新跡象。

川普周一（8日）在社群媒體上發文表示，「我已授權文件，如果這些水沒有立即被釋放，就對墨西哥加徵5%的關稅」，「墨西哥釋出水拖得愈久，我們的農民受害愈深。墨西哥有義務立刻解決這件事。」

川普還對墨國設定了最後期限，「美國需要墨西哥在12月31日前釋出20萬英畝英尺的水，剩下的必須在不久後釋放」。

這場爭議的核心是德州南部農民的用水供應問題，而川普政府正提高施壓墨西哥當局，要求墨國履行1944年條約的義務。美國國務院上月表示，兩國官員已會面，討論墨西哥可採取哪些措施，以「減少供水不足情況並確保遵守」。

美國政府表示，墨西哥目前比條約規定短少供應86.5萬英畝英尺的水。

川普周一表示，這場爭端正傷害美墨邊境德州沿線的社區；就在幾小時前，他的政府宣布援助農民的120億美元援助方案，以協助受到關稅戰衝擊的農民。

川普周一在白宮宣布援助農民方案時表示，他將「處理」印度稻米被指控傾銷進入美國的問題，「他們不應該傾銷。」一些美國農民將稻米價格下跌歸咎於進口，表示印度、越南和泰國等國正在壓低他們的農作物價格。

川普也暗示，可能會盯上從加拿大進口的化肥，希望提高美國國內化肥產量。他說：「很多化肥確實來自加拿大，因此如果需要，我們最終會對它加徵非常嚴厲的關稅，因為這就是希望讓本土產量提升的方式。」「我們能做到，我們完全能在本土做到。」

如果美國政府對高度依賴進口的化肥加徵關稅，可能重新引發美國農民的擔憂，他們近年已面臨投入成本上升的困境。加拿大是美國最大的鉀肥供應國。由於北美貿易協議的關稅豁免，加拿大的出口迄今受到的影響不大，但任何新增的關稅都將加重農民面臨的壓力，而農民早已面臨進口磷肥成本大增的局面。

加拿大與印度都試圖與美國達成貿易協議，以穩定雙邊關係，但迄今談判進展艱難。