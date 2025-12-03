專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

我的頻道

中央社華盛頓專電
川普曾說，關稅是他在不同談判中取得影響力的方式，他也把關稅作為制裁工具。(歐新社)
美國最高法院日前針對總統川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，華府智庫專家2日分析，不論最終判決結果為何，預期接下來川普政府可能會祭出更多關稅措施，未來不太可能會是平靜的一年。

美國最高法院11月初針對川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，案件爭點在於川普（Donald Trump）能否援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來加徵對等關稅。

美國憲法規定，設定關稅的權力屬於國會。國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，IEEPA並未明確提到「關稅」，僅指出當總統認為國家面臨異常且嚴重威脅時，可以「調控」進出口。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）亞洲政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）在一場座談會被問及川普政府的貿易政策時表示，儘管許多美國的貿易夥伴已和華府達成協議架構，得以降低對等關稅，但談到川普未來貿易政策走向時，她不會用「平靜」來形容，而是「充滿動盪」。

索利斯指出，她無法預測最高法院將如何裁決對等關稅的合法性。其中一個可能是認定行政權力過度擴張，由於制定關稅的權力屬於國會，因此這些關稅不具法律效力；另一個可能則是裁定，行政部門須有能力處理國家安全危機，因此可把關稅視為處理危機的一種工具。

她認為，不管最高法院最終如何裁決，「之後的局面都會非常混亂」。川普曾說，關稅是他在不同談判中取得影響力的方式，他也把關稅作為制裁工具，如果裁決支持川普政府並維持關稅效力，可預期川普會持續祭出更多關稅。

索利斯進一步指出，就算法院認定對等關稅不具法律效力，川普政府很可能會調整做法、尋找其他法源依據，例如301條款、232條款或其他法律授權，以找到課徵關稅的方式。

根據美國1962年貿易擴張法第232條，總統可基於國家安全理由，對進口商品加徵關稅。1974年貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。

另外，索利斯觀察，川普政府近來擴大使用232條款，課徵汽車、鋼鋁等關稅，未來將擴及至半導體等重要產業，「我認為，未來不會是平靜、容易的一年」。

華爾街日報先前報導，一般而言，美國最高法院會在言詞辯論結束後3到6個月作出裁定，但這次關稅案的判決可能較快。大法官們已同意加速審理此案，觀察人士預期結果有可能在今年底前公布。

