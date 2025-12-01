我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普總統今年關閉名為「小額免稅政策」（de minimis exemption）的漏洞，不再允許價值800美元或以下的商品免關稅進入美國，對中國的豁免於5月結束，其他國家則在8月關閉。紐約時報1日報導，美國消費者如今首次需要支付關稅，而且金額往往高於預期。

舉例來說，加州奧克蘭的物理治療師巴登（Kim Batten）今年稍早向荷蘭零售商購買一件456美元的風衣，已稍微超過她的預算。這類商品數十年來都未被課徵關稅，但在包裹寄出後，UPS卻通知她必須付超過250美元的關稅才能收貨。連同運費，整筆交易最後突破700多美元。

巴登無奈地說：「除了我的婚紗外，這件風衣成為我買過第二貴的衣物，我現在對在哪裡購物肯定更加謹慎。」

雖然民主共和兩黨都支持取消小額商品豁免，認為這有助於大型賣家、尤其是中國賣家規避關稅，並且使芬太尼走私入境更容易，其他國家也計畫取消或收緊最低限額豁免。然而，美國倉促關閉這一漏洞，對各類賣家以及FedEx、UPS等快遞公司、郵政網絡和美國消費者造成巨大影響。提供計算和支付關稅軟件的Zonos公司執行長里德（Clint Reid）說：「這確實讓人有點猝不及防。」

政策變更前，每天約有400萬件符合小額免稅政策的包裹進入美國，現在已大幅下降。海外賣家正在以不同方式應對新制度，一些零售商改為批量運至美國，在邊境先繳關稅，再由美國倉庫配送；另一些仍直接銷售的外國賣家則選擇自行承擔關稅。

在這兩種做法下，賣家可能調高售價以吸收全部或部分關稅，但美國買家取貨時不再被要求額外付款。不過，也有業者選擇不自行負擔關稅，而是要求顧客支付。因此，消費者下單前需更加留意結帳流程與網站細則。

一些海外賣家會在結帳時直接顯示關稅金額，讓買家自行決定是否購買，但真正的「大驚奇」往往發生在賣家未事先收取關稅、也未說明買家後續可能必須負擔多少的情況。有些雖會警告可能產生關稅，但不揭露金額，同樣讓買家措手不及。

里德說，美國消費者不習慣支付關稅，因此大多數外國賣家似乎選擇自己支付關稅。但他補充指出：「賣家正試圖以某種方式把關稅成本算進產品價格裡。」

關稅 零售商 加州

上一則

薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業

延伸閱讀

好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個

好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個
紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？
川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變

川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變
薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險