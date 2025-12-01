美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。（路透）
美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國商務部長盧特尼克周一表示，美國對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%，並回溯自11月1日生效，因為南韓已在國會提出法案、準備落實對美國的戰略投資承諾。

盧特尼克在X平台上發文稱，此舉讓南韓與美國總統川普達成的貿易協議得以「完全生效」：「美國會依協議把部分關稅，包括汽車關稅，調降到15%，生效日是11月1日。我們也會取消飛機零件的關稅，並取消對南韓的關稅疊加，調整到與日本與歐盟一致。」

這項雙邊協議也對未來因國安理由向半導體或藥品課徵關稅的上限，稅率最高不得超過15%，確保南韓與日本、台灣等主要亞洲競爭者站在同一條起跑線上。

美國之前對南韓進口貨品課徵25%關稅，其中包含依據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，以國安為由對汽車加徵的關稅，以及依《1977年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）祭出的「對等」關稅。

美國最高法院有可能在未來數周推翻IEEPA相關關稅；大法官們在11月初的言詞辯論中，已對這些關稅的法律基礎提出質疑。

