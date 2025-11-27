再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)
川普總統周四（27日）表示，他的政府可能在未來幾年內徹底取消所得稅，因為關稅收入將會大額挹注政府收入。

川普在對美軍發表視訊談話時說：「在接下來幾年裡，我認為我們會大幅削減、甚至可能完全取消所得稅。因為我們收到的錢將會非常多。」

他提到關稅時，重申「其中一部分將以類似紅利的形式，發給我們人民」。

川普先前已多次強調，他對幾乎所有國家徵收的對等關稅，將使許多美國人的所得稅大幅下降。例如他今年4月在自家社群平台Truth Social發文：「當關稅生效時，許多人的所得稅將大幅降低，甚至可能完全取消。重點將放在年收入低於20萬美元的人。」

不斷為「川普關稅」辯護的他，本月稍早向美國民眾提出「關稅紅利」的構想，在抨擊關稅批評者之餘，承諾排富後要對每位美國民眾發放至少2,000美元，「我們正收取數兆美元的收入，並將很快開始償還我們龐大的 37兆美元政府債務。美國投資創紀錄，各地都在興建工廠。每人至少2,000美元的紅利（不包含高收入者！）將發給所有人」。

川普提出2,000美元關稅紅利的時間點，恰逢最高法院11月5日聽取川普加徵關稅訴訟可能越權案件的辯論，多位大法官都質疑這項關稅引據法源的合法性。彭博資訊估算，一旦川普關稅遭推翻，可能需要退款超過1,000億美元給相關廠商。

