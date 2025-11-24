我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟官員預計周一將敦促美方落實7月達成的歐美貿易協議，下調歐盟商品輸美關稅。（路透）
歐盟官員預計周一將敦促美方落實7月達成的歐美貿易協議，下調歐盟商品輸美關稅。（路透）

歐盟官員預計周一將敦促美方落實7月達成的歐美貿易協議，包括下調美國對歐洲鋼鐵的高額關稅，並取消歐盟葡萄酒、烈酒等商品的輸美關稅。美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛瑞爾將首次訪問布魯塞爾，出席會議。

歐美7月達成協議後，關稅調整卻遲未啟動。依據協議，美國對大多數歐盟商品設定15%關稅，而歐盟同意取消許多美國進口貨的關稅。然而，歐盟的承諾須經歐洲議會與各成員國政府批准，最快也要明年3或4月才能完成程序，讓華府感到不耐。

與此同時，歐盟也不滿意美方的執行進度。美國不僅尚未調整對歐洲鋼鋁課徵的50%關稅，更自8月中起將關稅範圍擴大至包括摩托車、冰箱在內的407項衍生產品，並預告下月可能進一步增列項目。此舉令歐盟質疑美方誠意，認為美國持續以關稅作為施壓手段。

美國還可能對卡車、關鍵礦物、飛機與風力發電設備加徵新關稅，使7月協議的成效面臨被掏空的風險。儘管雙方同意繼續磋商，但在許多關鍵議題上缺乏共識，致使整體關稅減讓陷入膠著。一名歐盟外交官坦言，當前正處於「微妙時刻」。

關稅 歐盟 貿易協議

上一則

政府效率部成立10個月悄然解散 馬斯克目標未達預期

下一則

「取得進展」魯比歐：美烏和平會談 最順利1天

延伸閱讀

「川曼會」緩解緊張關係 曼達笑稱：仍認為川普是法西斯

「川曼會」緩解緊張關係 曼達笑稱：仍認為川普是法西斯
川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文

川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文
川普把和平當生意 重塑美國外交政策

川普把和平當生意 重塑美國外交政策
川普逼烏割地換停戰 罔顧國際正義

川普逼烏割地換停戰 罔顧國際正義

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普政府官員大力推廣的短期私人健保計畫，號稱是歐記健保的替代選項。這些方案雖然較便宜，但有很多服務不給付。圖為病人接受CT掃描。(路透)

川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱

2025-11-17 04:57

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台